César Chávez, líder campesino en EU, abusó de mujeres y niñas, revela NYT

El símbolo de la comunidad latina y máxima figura de la lucha campesina en Estados Unidos, César Chávez (1927-1993), abusó sexualmente de diversas mujeres cuando eran menores de edad, incluyendo su compañera de lucha, Dolores Huerta. Una investigación publicada este miércoles por The New York Times revela que las víctimas de Chávez, fallecido el 23 de marzo de 1993, no lo denunciaron y sus colaboradores ocultaron durante décadas los abusos de los que ahora es señalado. A las que se suman las denuncias de la histórica activista Dolores Huerta, quien afirmó haber sido también una de sus víctimas y quedar embarazada en dos ocasiones. Dos mujeres afirmaron que Chávez abusó de ellas en la década de 1970, cuando eran menores de edad. Ambas son hijas de militantes de la Unión de Campesinos (UFW), el mayor sindicato campesino de Estados Unidos, que Chávez cofundó en 1962. Una de las mujeres, Ana Murguía, dijo que el líder comenzó a tocarla de forma inapropiada cuando tenía 13 años y él más de 40, pese a que reiteró que no hubo penetración. En una entrevista al medio, Murguía aseguró que Chávez la llamaba a su oficina constantemente, donde mantuvieron encuentros sexuales cuando ella apenas tenía 13 años. Los abusos se habrían dado cuando el líder rondaba en sus 40 años y ya se había convertido en una figura en ascenso en la lucha sindical. Murguía, ahora de 66 años, contó al rotativo que quedó tan traumatizada que, para cuando cumplió 15 años, había intentado quitarse la vida en múltiples ocasiones Otra mujer, Debra Rojas, afirmó que los abusos físicos comenzaron cuando ella tenía 12 años, la tocó de manera inapropiada por primera vez, “manoseándole los pechos” en la misma oficina donde se reunía con Murguía, según detalla el rotativo y que mantuvo relaciones sexuales completas con el dirigente desde los 15, lo que encuadra como violación bajo la ley de California.

HUERTA GUARDÓ SILENCIO POR 60 AÑOS POR EL MOVIMIENTO Dolores Huerta, de 95 años y quien mantuvo una relación de pareja con un hermano de Chávez, dijo al diario que Chávez la forzó a tener sexo en dos ocasiones en los años 1960, encuentros que derivaron en sendos embarazos que ella escondió. Ambos bebés fueron entregados por Huerta a otras familias. “La primera vez fui manipulada y presionada para tener sexo con él, y sentí que no podía decir que no porque él era alguien a quien yo admiraba: mi jefe y el líder del movimiento al que ya le había dedicado años de mi vida. La segunda vez fui forzada, contra mi voluntad y en un ambiente en el que me sentía atrapada”, detalló la líder sindical en un comunicado. Huerta emitió que “guardé este secreto por tanto tiempo porque construir el movimiento y garantizar los derechos de los trabajadores del campo fue la obra de mi vida”, señaló este miércoles en un comunicado. Ambos encuentros resultaron en embarazos que Huerta mantuvo en secreto para después entregar los niños a diferentes familias “para que pudieran darles una vida estable”. La líder dijo que mantuvo el secreto por los últimos 60 años porque creyó que exponer la verdad “dañaría” al movimiento de campesinos por el cual había luchado su vida entera. Agregó que experiencias previas de abuso y violencia sexual “la convencieron” de que tenía que soportar estos incidentes “sola y en secreto”. Pero la investigación del periódico la impulsó a compartir sus experiencias, le ayudó a entender que era “una sobreviviente” de violencia, de abuso sexual, y de hombres “manipuladores” que la veían a ella y a otras mujeres como “propiedad y objetos” de control. ”Saber que lastimó a niñas me revuelve el estómago”, agregó, al tiempo que pidió salvaguardar la lucha campesina. “Las acciones de César no disminuyen las mejoras permanentes alcanzadas para los trabajadores del campo”. Sobre los hijos que entregó a otras familias, Huerta señaló que “con el paso de los años, he tenido la fortuna de desarrollar una relación profunda con estos hijos, que ahora son cercanos a mis otros hijos, sus hermanos. Pero nadie sabía la verdad sobre cómo fueron concebidos, hasta hace algunas semanas”. En su investigación, el periódico encontró que las acciones de Chávez parecen formar parte de “un patrón más amplio” de conducta sexual inapropiada, gran parte del cual nunca se había hecho público. El periódico subraya que encontró documentos que corroboran que las mujeres, entonces menores de edad, conocían a Chávez y compartieron tiempo con él.

IMPACTA A COMUNIDAD AGRICOLA La investigación del periódico neoyorquino ha golpeado de sobremanera a California, el estado donde Chávez fue reconocido por su lucha sindical, tras encabezar junto con Huerta y otros líderes la huelga de recolectores de uvas de Delano, en el Valle Central del Estado Dorado, que empezó en septiembre de 1965, se extendió durante años y sirvió para que, por primera vez, los campesinos de diferentes orígenes -Mexicanos, filipinos y chinos- se unieran en un frente común. Desde este martes, el Sindicato de Trabajadores Agrícolas (UFW) canceló las celebraciones que estaban programadas por el aniversario del nacimiento de Chávez, el 31 de marzo. En un comunicado calificó las acusaciones de abuso de “impactantes, inquietantes, devastadoras e indefendibles”. En su lugar, el sindicato dijo que alentará a sus simpatizantes a participar en iniciativas de justicia migratoria y proyectos de servicio comunitario que “brinden apoyo” a los trabajadores agrícolas y a las poblaciones vulnerables. El mayor número de afectaciones y cambios se dará en California, donde Chávez, junto a Huerta y otros líderes, impulsó el movimiento. El estado se convirtió en el primero en Estados Unidos en establecer el 31 de marzo —fecha del cumpleaños de Chávez— como un día para conmemorar al líder sindical. Precisamente el nombramiento de una calle en honor a Chávez en un vecindario de Bakersfield cerca a la residencia de Murguía fue lo que provocó que se decidiera a hablar, tras décadas de guardar silencio sobre el abuso que, según sus palabras, comenzó cuando ella tenía 13 años. Concejales de diferentes ciudades californianas, como la de Fresno, han anunciado planes para devolver o cambiar el nombre de las calles, los parques y los edificios bautizados en honor a Chávez. En el estado de Arizona, donde nació el sindicalista, también se han anunciado cancelaciones de eventos. La oficina de la gobernadora de Arizona, Katie Hobbs, dijo a Axios que no reconocerá el 31 de marzo como día festivo en su honor.

REACCIONAN AUTORIDADES En este sentido, el gobernador de California, Gavin Newsom, dijo hoy que ya se están llevando a cabo conversaciones para modificar el día festivo estatal que rinde homenaje al líder, tras solidarizarse con las víctimas y subrayar que “nadie” tenía conocimiento de las acusaciones. La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, abrazó a las dos mujeres, Ana Murguia y Debra Rojas que sacaron las denuncias a la luz, así como a Huerta. “Honro su fortaleza, así como la de cada mujer y niña que ha sido horriblemente perjudicada por quienes detentan el poder”, agregó la jefa del Ayuntamiento angelino. En Texas, La Unión del Pueblo Entero (LUPE), fundada por Chávez y Huertas, emitió también un comunicado asegurando que se toman “en serio” las acusaciones y que abrirán un proceso para que las personas que se vieron perjudicadas puedan compartir sus historias “de forma confidencial” si lo desean. Greg Abbott, gobernador de Texas, declaró que “el estado de Texas no celebrará el Día de César Chávez. He ordenado a todos los directores de agencias estatales de Texas que cumplan con esta orden. En la próxima sesión legislativa, trabajaré con los legisladores de Texas para eliminar por completo el Día de César Chávez de la legislación estatal”.Indicó que “los informes sobre las horribles y ampliamente reconocidas acusaciones de agresión sexual contra César Chávez desmantelan, con razón, el mito de este héroe progresista y socavan la narrativa que elevó a Chávez a la categoría de figura digna de celebración oficial del Estado”. Desde su primer periodo (2017-2021), el presidente Donald Trump no ha celebrado a Chávez. A pesar de que su antecesor, el expresidente Barack Obama (2009-2017) proclamó el 31 de marzo como el Día Nacional de César Chávez, instando a los estadounidenses a honrar su legado.

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