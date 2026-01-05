Chevron se dispara 5% en Wall Street tras planes de Trump de reinvertir en Venezuela

NUEVA YORK.- Tras conocerse los planes del presidente estadounidense, Donald Trump, de dirigir Venezuela y reactivar la industria petrolera de ese país, la petrolera estadounidense Chevron se disparó un 5% el lunes en Wall Street.

En la primera sesión tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro por parte de EU en la madrugada del sábado, Chevron subía un 5.73%, ConocoPhillips un 3.54% y ExxonMobil un 2.32%.

Mientras, SLB, una tecnológica dedicada dar servicios en los yacimientos de petróleo y gas, se disparaba casi un 12%.

El presidente Donald Trump afirmó que las grandes compañías petroleras estadounidenses invertirán “miles de millones de dólares para reparar la infraestructura petrolera”.

Por su parte el secretario de Estado de EU, Marco Rubio, explicó que, uno de los objetivos del Gobierno Trump, mientras dirige Venezuela será refinar el crudo pesado del país caribeño en las refinerías estadounidenses, lo que podría alterar el precio del petróleo.

Cabe destacar que un antiguo ejecutivo de Chevron, Ali Moshiri, que dirige un fondo de inversión, dijo al diario Financial Times que está recaudando 2 mil millones de dólares para invertir en proyectos petroleros y afirmó que el “interés en Venezuela ha pasado del cero al 99%”.

Asimismo se informó que los precios del petróleo han cotizado con volatilidad en la sesión de este lunes, aunque finalmente se han decantado por subidas notables y los expertos consideran que su evolución dependerá de los planes de Trump en el país caribeño.

Por su parte la firma Ostrum, de Natixis IM, dijo que Venezuela antes “era un coto reservado de los Estados Unidos con la explotación del petróleo y de la química”, y ahora ese país es una buena “alternativa” ante el estancamiento en el ámbito del esquisto de EU.

Por su parte el analista Phillippe Waechter, economista jefe de Ostrum, dijo que si Estados Unidos toma el control de Venezuela “entonces las sanciones sobre las exportaciones de petróleo serán levantadas y la producción se reanudará, acentuando así la oferta de petróleo en el mercado mundial”.