China amplía las restricciones sobre exportaciones de tierras raras y tecnología

HONG KONG.-China dio a conocer sobre las nuevas restricciones a las exportaciones de tierras raras y tecnologías relacionadas, ampliando los controles sobre el uso de estos elementos críticos para muchos productos de alta tecnología y militares.

De acuerdo a lo que se informó, las regulaciones anunciadas por el Ministerio de Comercio requieren que las empresas extranjeras obtengan un permiso especial para exportar artículos que contengan incluso pequeñas trazas de elementos de tierras raras provenientes de China.

Además Beijing impondrá requisitos de permisos para las exportaciones de tecnologías relacionadas con la minería, fundición, reciclaje y fabricación de imanes de tierras raras.

Cabe destacar que como respuesta al aumento de los aranceles a las importaciones de muchos productos chinos por parte del presidente estadounidense Donald Trump, Beijing ha redoblado los controles sobre los minerales estratégicos, generando preocupaciones sobre una posible escasez para los fabricantes en Estados Unidos y otros lugares.

Por su parte Neha Mukherjee, analista de tierras raras de Benchmark Mineral Intelligence, calificó los nuevos controles de exportación como “una medida estratégica de China que refleja algunas de las nuevas reglas de exportación de chips impuestas por Washington”.

Las nuevas restricciones se anunciaron apenas unas semanas antes de una reunión prevista entre Trump y el presidente chino, Xi Jinping, al margen del foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Corea del Sur, que comienza a finales de este mes.