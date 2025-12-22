China impondrá aranceles de hasta el 42.7% a los productos lácteos de la UE

HONG KONG.- El ministerio de comercio de China informó que impondrá aranceles provisionales de hasta un 42.7% sobre productos lácteos, incluidos leche y queso, importados desde la Unión Europea, los cuales entrarán en vigor el día martes.

De acuerdo a lo que se informó los aranceles se basaron en resultados preliminares de una investigación iniciada por el Ministerio de Comercio de China en agosto de 2024, en medio de tensiones entre Beijing y Bruselas.

TE PUEDE INTERESAR: Exportaciones de acero a EU caen por tercer año

Lo anterior forma parte de las medidas de represalia después de que la UE investigó los subsidios chinos a los vehículos eléctricos y posteriormente impuso aranceles de hasta el 45.3% a los vehículos eléctricos fabricados en China.

Cabe destacar que China había iniciado otras investigaciones sobre las importaciones de brandy y cerdo europeos como medidas de represalia por los aranceles de la UE a los vehículos eléctricos chinos. Además había instado a la UE a eliminar sus aranceles a los vehículos eléctricos.

El ministerio determinó que los hallazgos preliminares de su investigación determinaron que los subsidios proporcionados por la UE y los estados miembros de la UE para sus productos lácteos habían perjudicado a la industria láctea de China.

Los aranceles, que serán temporales sobre las importaciones de lácteos de la UE, oscilarán entre el 21.9% y el 42.7% y cubrirán una variedad de productos lácteos, incluyendo queso fresco y procesado, queso azul, leche y crema con un contenido de grasa superior al 10% en peso.

Se informó que la investigación de Beijing sobre los productos lácteos de la UE abarcó los subsidios otorgados bajo la Política Agrícola Común de la UE y los subsidios ofrecidos a los agricultores por países de la UE, incluyendo Italia, Irlanda y Finlandia, según informó el Ministerio de Comercio en agosto de 2024.

Al momento la relación de China con la UE es conflictiva, con el superávit comercial chino con la UE recientemente en el centro de atención. La UE tiene un déficit comercial significativo con China, de más de 300 mil millones de euros, es decir, 352 mil millones de dólares el año pasado.