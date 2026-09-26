China y EU acuerdan establecer canal de seguridad para IA y mantener diálogo comercial y militar

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    China y EU acuerdan establecer canal de seguridad para IA y mantener diálogo comercial y militar
    Ambos mandatarios son parte de una “carrera armamentística” en materia tecnológica con respecto a la inteligencia artificial. AP

El mandatario estadounidense Donald Trump estableció un acuerdo con su homólogo chino pero contempla que no haya ralentización a los desarrollos de la IA

China y Estados Unidos acordaron establecer un canal para gestionar incidentes relacionados con la inteligencia artificial y acelerar el trabajo en materia de comunicación de crisis militares tras una cumbre de tres días entre el presidente Xi Jinping y su homólogo Donald Trump en Washington, afirmaron ambos gobiernos en comunicados el sábado.

Las dos naciones acordaron seguir trabajando en una Junta de Comercio sobre determinados asuntos comerciales bilaterales, y la Casa Blanca señaló en su nota que la entidad comenzó a funcionar esta semana.

https://vanguardia.com.mx/dinero/inteligencia-artificial-puede-causar-mil-millones-de-muertes-bill-gates-AC23741265

La cumbre no arrojó avances importantes, pero analistas destacaron que los pasos hacia una mayor cooperación se consideraron importantes debido a que permiten que las dos potencias establezcan grupos de trabajo que podrían evitar que las disputas se agraven.

Xi regresó a Beijing el sábado, reportó la agencia noticiosa estatal Xinhua. Durante la visita, Trump se mostró especialmente cordial su homólogo, pese a que el año pasado intensificó una guerra comercial con China que tuvo repercusiones globales.

Ambas partes acordaron firmar un memorando de entendimiento para reforzar las comunicaciones en situaciones de crisis y prevenir las crisis entre los dos ejércitos, reveló el Ministerio de Relaciones Exteriores de China el sábado en su comunicado. La nota publicada por el lado chino, de apenas una página, ofreció pocos detalles.

Además, Beijing y Washington establecerán un mecanismo de comunicación para incidentes relacionados con la inteligencia artificial, con el fin de debatir riesgos y beneficios vinculados al tema, y se programó un diálogo específico sobre IA para noviembre.

Trump indicó el sábado que habrá límites sobre lo que Estados Unidos compartirá con China y dijo que Washington no frenará sus esfuerzos en materia de IA.

“Estados Unidos no va a poner los frenos”, dijo Trump a los reporteros afuera de la Casa Blanca. “Ellos quieren detener nuestro progreso porque llevamos una enorme ventaja sobre China y vamos a mantenerla así”.

Añadió: “Prefiero no integrarnos porque llevamos mucha ventaja. Cuando uno lleva la delantera, no se abre a los demás. Llevamos al menos un año de ventaja, quizás un año y medio. Algunos dicen dos años. No busco abrirnos a la integración”.

El comunicado indicó que ambas partes seguirán trabajando juntas en el compromiso de reducir los aranceles recíprocos sobre bienes por un valor aproximado de 30 mil millones de dólares. Durante la cumbre, Trump y Xi acordaron extender su tregua comercial por dos meses. La Casa Blanca, por su parte, señaló que China aceptó importar al menos 10 millones de toneladas métricas de carbón de Estados Unidos en 2027 y 2028.

La mayor parte del alivio arancelario está dirigida a bienes no sensibles, como productos agrícolas o decoraciones navideñas.

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El comunicado de la Casa Blanca también indicó que continuarán trabajando en las preocupaciones estadounidenses respecto al suministro de tierras raras, “con el objetivo de garantizar que los envíos vuelvan a niveles apropiados”. China impuso controles de exportación a las tierras raras el año pasado en respuesta a los aranceles estadounidenses, reduciendo el suministro enviado al país y a otros.

Las dos potencias se reunirán en la cumbre de Cooperación Económica Asia-Pacífico en Shenzhen, China, en noviembre, y más adelante en el G20 que se celebrará en el club de golf Trump National Doral Miami, en Florida.

Además, afirmaron que Irán debería cumplir su compromiso declarado de no desarrollar armas nucleares y que ningún país debería cobrar un peaje en vías navegables internacionales, en referencia al estrecho de Ormuz, que ha registrado un tráfico significativamente menor desde que comenzó la guerra de Estados Unidos con Irán.

El comunicado de la parte estadounidense indicó también que acoge con satisfacción la medida de China de añadir los controles de exportación para dos sustancias químicas precursoras adicionales del fentanilo, y tanto Washington como Beijing destacaron que las fuerzas de seguridad han podido realizar recientemente detenciones en casos relacionados con el fentanilo.

Aunque la cumbre no resolvió las diferencias fundamentales entre los países, analistas dijeron que el progreso incremental fue notable.

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“La diplomacia personal entre los dos mandatarios es importante, pero el énfasis en el compromiso a nivel de trabajo, el diálogo militar a militar y los mecanismos de gestión de crisis sugiere un esfuerzo por hacer que esa estabilidad sea más duradera e institucionalizada”, apuntó Wang Zichen, secretario general adjunto del centro de estudios Center for China and Globalization, con sede en Beijing.

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