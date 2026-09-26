China y EU acuerdan establecer canal de seguridad para IA y mantener diálogo comercial y militar

Las dos naciones acordaron seguir trabajando en una Junta de Comercio sobre determinados asuntos comerciales bilaterales, y la Casa Blanca señaló en su nota que la entidad comenzó a funcionar esta semana.

China y Estados Unidos acordaron establecer un canal para gestionar incidentes relacionados con la inteligencia artificial y acelerar el trabajo en materia de comunicación de crisis militares tras una cumbre de tres días entre el presidente Xi Jinping y su homólogo Donald Trump en Washington, afirmaron ambos gobiernos en comunicados el sábado.

La cumbre no arrojó avances importantes, pero analistas destacaron que los pasos hacia una mayor cooperación se consideraron importantes debido a que permiten que las dos potencias establezcan grupos de trabajo que podrían evitar que las disputas se agraven.

Xi regresó a Beijing el sábado, reportó la agencia noticiosa estatal Xinhua. Durante la visita, Trump se mostró especialmente cordial su homólogo, pese a que el año pasado intensificó una guerra comercial con China que tuvo repercusiones globales.

Ambas partes acordaron firmar un memorando de entendimiento para reforzar las comunicaciones en situaciones de crisis y prevenir las crisis entre los dos ejércitos, reveló el Ministerio de Relaciones Exteriores de China el sábado en su comunicado. La nota publicada por el lado chino, de apenas una página, ofreció pocos detalles.

Además, Beijing y Washington establecerán un mecanismo de comunicación para incidentes relacionados con la inteligencia artificial, con el fin de debatir riesgos y beneficios vinculados al tema, y se programó un diálogo específico sobre IA para noviembre.

Trump indicó el sábado que habrá límites sobre lo que Estados Unidos compartirá con China y dijo que Washington no frenará sus esfuerzos en materia de IA.

“Estados Unidos no va a poner los frenos”, dijo Trump a los reporteros afuera de la Casa Blanca. “Ellos quieren detener nuestro progreso porque llevamos una enorme ventaja sobre China y vamos a mantenerla así”.

Añadió: “Prefiero no integrarnos porque llevamos mucha ventaja. Cuando uno lleva la delantera, no se abre a los demás. Llevamos al menos un año de ventaja, quizás un año y medio. Algunos dicen dos años. No busco abrirnos a la integración”.

El comunicado indicó que ambas partes seguirán trabajando juntas en el compromiso de reducir los aranceles recíprocos sobre bienes por un valor aproximado de 30 mil millones de dólares. Durante la cumbre, Trump y Xi acordaron extender su tregua comercial por dos meses. La Casa Blanca, por su parte, señaló que China aceptó importar al menos 10 millones de toneladas métricas de carbón de Estados Unidos en 2027 y 2028.

La mayor parte del alivio arancelario está dirigida a bienes no sensibles, como productos agrícolas o decoraciones navideñas.