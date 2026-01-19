Choque de minibús escolar en Sudáfrica mata al menos a 13 niños

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 19 enero 2026
    Choque de minibús escolar en Sudáfrica mata al menos a 13 niños
    La policía inspecciona el lugar de un choque entre un camión y un minibús escolar en Vanderbijlpark, al sur de Johannesburgo, Sudáfrica, el lunes 19 de enero de 2026. AP

Reportes preliminares indicaron que al menos 11 menores murieron en el lugar, y dos más sucumbieron a sus heridas en el hospital

JOHANNESBURGO.-Un camión y un minibús escolar chocaron en la provincia sudafricana de Gauteng el lunes, matando al menos a 13 niños, informaron las autoridades.

El vehículo privado trasladaba estudiantes a varias escuelas primarias y secundarias en el suroeste de Johannesburgo el lunes cuando ocurrió el incidente alrededor de las 7:00 de la mañana, según las autoridades.

TE PUEDE INTERESAR: Trump advierte a Europa que ya no necesita ‘pensar únicamente en la paz’, en medio de la crisis de Groenlandia

Testigos dijeron que el minibús que transportaba a los niños estaba adelantando a otros vehículos parados cuando chocó de frente con el camión. La policía señaló que el incidente está siendo investigado y que el conductor del camión será interrogado.

El ministro del Departamento de Educación provincial, Matome Chiloane, dijo a los reporteros que el conductor del autobús escolar también será investigado por posiblemente conducir de manera imprudente.

Los Servicios de Emergencia de Gauteng trasladaron a cinco pacientes al Hospital Sebokeng, y otros dos fueron llevados al Hospital Kopanong para recibir atención médica adicional.

El conductor del autobús también sufrió heridas y fue uno de los trasladados al hospital.

Se veía a padres llorando desconsolados en el lugar del percance, cuando los servicios de emergencia recogían libros y material escolar.

El presidente Cyril Ramaphosa expresó su tristeza por la pérdida de vidas, y dijo que las autoridades nacionales y provinciales proporcionarán a las familias y escuelas el apoyo psicosocial necesario.

“Nuestros niños son los activos más preciados de la nación y debemos hacer todo lo posible —desde observar las reglas de tránsito hasta la calidad de los proveedores de servicios”, dijo Ramaphosa.

La ministra de Educación básica del país, Siviwe Gwarube, subrayó que muchos de los percances que involucran transporte escolar son causados por errores del conductor. También hizo un llamado al Departamento de Transporte para asegurarse de que los vehículos encargados de transportar a los escolares sean aptos para circular.

Temas


accidentes viales
Camiones
Muertes

Localizaciones


Sudáfrica

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Tiempo de canallas

Tiempo de canallas
true

Está hirviendo la olla para la Presidenta
Estados Unidos y Canadá son los destinos que concentran 9 de cada 10 exportaciones del sector.

Revisión del T-MEC, podría afectar las exportaciones automotrices de México a EU
¿Está grave? Hermanos de Verónica Castro hablan sobre la salud de la actriz

¿Está grave? Hermanos de Verónica Castro hablan sobre la salud de la actriz
Te compartimos el calendario oficial, del 15 al 28 de enero, para la entrega del apoyo económico de 6 mil 400 pesos.

Pensión del Bienestar... ¿a qué letras les toca el pago 6 mil 400 pesos del 19 al 28 de enero, según el calendario?
Durante años se ha repetido que todas las personas deben beber exactamente 2 litros de agua al día, pero la ciencia actual demuestra que esta recomendación no es universal.

¿Cuánta agua debo beber al día?... adiós al mito de los 2 litros
Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva

Avatar 3 continúa reinando la taquilla por quinta semana consecutiva
Kyren Williams fue una de las piezas clave en la ofensiva de los Rams de Los Ángeles, aportando con dos touchdowns terrestres y control del reloj en el triunfo 20-17 ante los Bears de Chicago en la Ronda Divisional de la NFL.

Así quedaron las Finales de Conferencia de la NFL; Rams vencen Bears y van por el título de la Nacional