Chris Madel, candidato republicano renuncia a candidatura en Minnesota, critica política migratoria de Trump

Internacional
/ 26 enero 2026
    Chris Madel, candidato republicano renuncia a candidatura en Minnesota, critica política migratoria de Trump
    El abogado Chris Madel decide abandonar su campaña para gobernador de Minnesota señalando que las redadas migratorias de Donald Trump son un “desastre total”. Foto: AP/Leila Navidi/Star Tribune
AP
por AP

Madel estaba entre un gran grupo de candidatos que buscaban reemplazar al gobernador demócrata Tim Walz, quien abandonó su candidatura a la reelección a principios de este mes

WISCONSIN- Un abogado del policía que mató a Renee Good abandonó su campaña para gobernador de Minnesota, rompiendo con muchos compañeros republicanos y calificando las redadas migratorias del presidente Donald Trump como un “desastre total”.

El movimiento sorpresa de Chris Madel se produce en medio de crecientes llamados de republicanos para investigar las tácticas de inmigración federal en Minnesota después de que un agente de la Patrulla Fronteriza matara a Alex Pretti en Minneapolis el sábado.

TE PUEDE INTERESAR: Gobernador de Minnesota pide a Trump realizar indagación imparcial tras homicidio de Pretti

Madel fue más allá que la mayoría de los republicanos en su video, diciendo que aunque apoya el objetivo de deportar a “los peores”, cree que las redadas migratorias en las Ciudades Gemelas (Minneapolis y St. Paul) han ido demasiado lejos.

”No puedo apoyar la represalia declarada de los republicanos nacionales contra los ciudadanos de nuestro estado”, declaró Madel. “Tampoco puedo considerarme miembro de un partido que haría eso”.

Indicó que ciudadanos estadounidenses “particularmente aquellos de color, viven con miedo”.

”Hay ciudadanos estadounidenses que están llevando papeles para probar su ciudadanía”, apuntó Madel. “Eso está mal”.

$!Un agente federal apunta con un arma a una persona afuera de un hotel durante una protesta en Minneapolis el domingo 25 de enero de 2026.
Un agente federal apunta con un arma a una persona afuera de un hotel durante una protesta en Minneapolis el domingo 25 de enero de 2026. Foto: AP/Adam Gray

Relató que personalmente había escuchado de policías locales asiáticos e hispanos que habían sido detenidos por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE).

”He leído sobre y he hablado para ayudar a innumerables ciudadanos estadounidenses que han sido detenidos en Minnesota debido al color de su piel”, sostuvo Madel.

Agregó que es inconstitucional e incorrecto que los policías “allanaran hogares” usando una orden civil, en lugar de una emitida por un juez.

Madel estaba entre un gran grupo de candidatos que buscaban reemplazar al gobernador demócrata Tim Walz, quien abandonó su candidatura a la reelección a principios de este mes. Otros candidatos republicanos incluyen a Mike Lindell, fundador y director ejecutivo de MyPillow y quien propaga la mentira de que Trump ganó las elecciones del 2020; la presidenta de la Cámara de Minnesota, Lisa Demuth; el doctor Scott Jensen, un exsenador estatal que fue el candidato a gobernador del partido en 2022; y la representante estatal Kristin Robbins.

TE PUEDE INTERESAR: El terror de Estado llegó a Estados Unidos

La senadora demócrata Amy Klobuchar ha presentado documentos para postularse, pero aún no ha anunciado una campaña pública para suceder a Walz.

Madel, en su video del lunes en la plataforma social X, se describió como un “pragmático”, y dijo que los republicanos nacionales “han hecho casi imposible que un republicano gane una elección estatal en Minnesota”.

Madel no respondió a un mensaje de texto solicitando comentarios.

Madel, de 59 años, era un novato político que hacía su primera candidatura para un cargo público. Lanzó su campaña el 1 de diciembre.

Madel tiene 30 años de experiencia como abogado, incluyendo casos contra corrupción corporativa. También defendió a policías, incluido el caso de 2024 de un patrullero estatal de Minnesota que mató a tiros a un hombre negro después de una parada de tráfico. Los fiscales retiraron los cargos contra el patrullero Ryan Londregan en la muerte de Ricky Cobb II, diciendo que el caso habría sido difícil de probar.

Madel a menudo hacía referencia a esa victoria en su breve campaña para gobernador, incluso en su video de retirada.

$!Personas se congregan durante una vigilia en memoria de Alex Pretti, de 37 años, quien fue asesinado a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis.
Personas se congregan durante una vigilia en memoria de Alex Pretti, de 37 años, quien fue asesinado a tiros por un agente de la Patrulla Fronteriza en Minneapolis. Foto: AP/Adam Gray

Los republicanos esperaban que la contienda para gobernador se centrara en Walz, quien en ese momento buscaba un tercer mandato en medio de denuncias sobre un fraude en el sistema de asistencia social. Pero la carrera cambió drásticamente el 5 de enero cuando Walz se retiró.

Esa misma semana, la administración Trump envió miles de policías federales a Minnesota. El agente de ICE Jonathan Ross mató a Good en Minneapolis dos días después, el 7 de enero.

Madel ofreció asesoría legal pro bono a Ross, aunque no se han presentado cargos criminales ni demandas civiles. Madel aseguró que se sentía honrado de ayudar a Ross, particularmente durante una campaña para gobernador.

”La justicia requiere una excelente representación legal”, dijo Madel.

Madel anunció su decisión de terminar su candidatura dos días después de que un agente de la Patrulla Fronteriza matara a Pretti el sábado en Minneapolis.

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

