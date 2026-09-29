Christa Pike será la primera mujer ejecutada en 200 años en Tennessee, luego de que el goberndaro le negara el indulto

Christa Pike, condenada por asesinato hace 30 años, será ejecutada el miércoles 30 de septiembre, después de que el gobernador de Tennessee, Bill Lee, le negara el indulto. De llevarse a cabo, será la primera mujer ejecutada en el estado en 200 años. Pike, que ahora tiene 50 años, tenía 18 cuando ella y su novio, que tenía 17 en ese momento, asesinaron a Colleen Slemmer, de 19 años, una de sus compañeras de clase en el programa Knoxville Job Corps en 1995.

El caso recibió gran atención debido a la brutalidad del asesinato, la edad de las personas involucradas y porque se había grabado un símbolo satánico en el cuerpo de la víctima. Pike fue declarada culpable de asesinato en primer grado al año siguiente y condenada a muerte, convirtiéndose así en la mujer más joven en ser condenada a muerte en la historia moderna de Estados Unidos. Desde su condena, se ha dado a conocer su historial como víctima de abuso sexual y sus problemas de salud mental. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, grupos de derechos civiles como la ACLU y Amnistía Internacional hicieron un llamamiento al público para que se pusiera en contacto con la oficina del gobernador y le pidiera que retirara a Pike del corredor de la muerte.

Pero Lee se negó a detener su ejecución. “Tras considerar detenidamente la solicitud de clemencia de Christa Gail Pike y después de una revisión exhaustiva del caso, confirmo la sentencia del Estado de Tennessee y no tengo previsto intervenir”, declaró en un comunicado . En respuesta a la decisión de Lee, los abogados de Pike dijeron estar “profundamente entristecidos y desconsolados” por la decisión del gobernador y que, con esta elección, el estado estaba desestimando décadas de investigación sobre el grado de responsabilidad que un joven de 18 años, especialmente uno con un trauma grave, debería asumir por sus actos delictivos.

“Durante toda su infancia, Christa fue abandonada por personas e instituciones que debieron haberla cuidado y brindado una intervención significativa”, declararon los abogados de Pike en un comunicado. “La joven de 18 años que sufría una grave enfermedad mental y un trauma casi incapacitante ya no existe. Christa es una mujer de 50 años arrepentida que comprende sus acciones, recibe el tratamiento adecuado para su enfermedad mental y brinda apoyo y orientación a otras mujeres encarceladas”. Los abogados de Pike también han solicitado al Tribunal Supremo que suspenda la ejecución. El defensor público federal adjunto Stephen Ferrell declaró que Pike sufrió abusos sexuales desde que era muy pequeña y que fue violada a los 11 y 17 años. Añadió que, durante la fase de determinación de la pena del juicio, los abogados de Pike no presentaron al jurado información crucial sobre su pasado ni argumentaron que su edad debiera ser un factor a considerar. Pike, quien nunca ha negado su participación en el asesinato de Slemmer, fue diagnosticada posteriormente con trastorno bipolar y trastorno de estrés postraumático.

“Yo era una joven de 18 años con problemas de salud mental. Me llevó muchos años comprender la gravedad de mis actos. Y aún más aceptar cuántas vidas afecté. Le quité la vida a la hija, la hermana y la amiga de alguien. Me repugna pensar que tuve la capacidad de cometer semejante crimen”, declaró Pike en un comunicado incluido en su solicitud de indulto. Ferrell afirmó que hoy en día se sabe más sobre el desarrollo cerebral de los adolescentes y que la sentencia de muerte de Pike fue un caso excepcional. Señaló que el novio de Pike, Tadaryl Shipp, quien tenía 17 años en ese momento, fue condenado a cadena perpetua con posibilidad de libertad condicional debido a su edad. Se le negó la libertad condicional el año pasado. Un tercer adolescente admitió haber sido cómplice y recibió libertad condicional.

May Martinez, la madre de Slemmer, declaró a la agencia Associated Press que su hija era voluntaria en las Olimpiadas Especiales, le encantaba patinar y quería dedicarse profesionalmente a la informática. “Era una persona muy tranquila. Para empezar, le apasionaba la informática. Ella y mi marido se pasaban el tiempo montando y desmontando ordenadores”, declaró Martínez al medio. “Confiaba en todo el mundo, y esa fue su perdición”.