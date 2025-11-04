Chrysler retira 320 mil Jeeps híbridos por baterías que pueden incendiarse

Internacional
/ 4 noviembre 2025
    Chrysler retira 320 mil Jeeps híbridos por baterías que pueden incendiarse
    Los vehículos que fueron retirados previamente por el mismo problema bajo retiros anteriores necesitarán que se realice la nueva solución, indicó la agencia reguladora. FOTO: AP

La Agencia Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras (NTHSA) recomendó a los propietarios no enchufarlos

Chrysler llamará al taller más de 320.000 vehículos híbridos enchufables Jeep debido a una batería defectuosa que puede fallar y provocar un incendio, informaron el martes reguladores de Estados Unidos.

La automotriz, que es propiedad de Stellantis, con sede en Holanda, tiene conocimiento de 19 informes y una lesión potencialmente relacionada con el problema.

Se aconseja a los propietarios de los vehículos, que incluyen 228.221 Jeep Wranglers modelos 2020-2025 y 91.844 Jeep Grand Cherokees modelos 2022-2026, que los estacionen fuera y lejos de estructuras hasta que se determine una solución para el problema.

Se espera que las cartas de notificación provisional se envíen por correo a los propietarios antes del 2 de diciembre de 2025, y se envíen cartas adicionales una vez que esté disponible la solución final.

El número de retiro es 68C y los propietarios pueden contactar al servicio al cliente de Chrysler al 800-853-1403. Los números de identificación de los vehículos para este retiro se podrán buscar en la página de internet de la NHTSA a partir del 6 de noviembre de 2025.

Las baterías fueron fabricadas por Samsung SDI America, con sede en Auburn Hills, Michigan.

Temas


Economía
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

Localizaciones


Estados Unidos

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

