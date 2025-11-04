Chrysler retira 320 mil Jeeps híbridos por baterías que pueden incendiarse

Chrysler llamará al taller más de 320.000 vehículos híbridos enchufables Jeep debido a una batería defectuosa que puede fallar y provocar un incendio, informaron el martes reguladores de Estados Unidos.

La automotriz, que es propiedad de Stellantis, con sede en Holanda, tiene conocimiento de 19 informes y una lesión potencialmente relacionada con el problema.

Se aconseja a los propietarios de los vehículos, que incluyen 228.221 Jeep Wranglers modelos 2020-2025 y 91.844 Jeep Grand Cherokees modelos 2022-2026, que los estacionen fuera y lejos de estructuras hasta que se determine una solución para el problema.

Se espera que las cartas de notificación provisional se envíen por correo a los propietarios antes del 2 de diciembre de 2025, y se envíen cartas adicionales una vez que esté disponible la solución final.

El número de retiro es 68C y los propietarios pueden contactar al servicio al cliente de Chrysler al 800-853-1403. Los números de identificación de los vehículos para este retiro se podrán buscar en la página de internet de la NHTSA a partir del 6 de noviembre de 2025.

Las baterías fueron fabricadas por Samsung SDI America, con sede en Auburn Hills, Michigan.