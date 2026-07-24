Se amplía el origen del brote de ciclosporiasis en EU a 9 estados con 11,573 casos posibles

La agencia federal añadió en su indagatoria a los estados de Illinois, Kansas, Oklahoma y Pensilvania, que se suman a Indiana, Kentucky, Ohio, Virginia Occidental, Ohio y Michigan, el más afectado con 7,664 infecciones registradas por las autoridades estatales.

MIAMI- La investigación del origen del brote de ciclosporiasis, infección parasitaria de diarrea severa, se amplió este viernes a nueve estados en Estados Unidos, donde hay 11,573 casos posibles a nivel nacional, informaron los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

El reporte de los CDC indicó que un total de 1,947 personas infectadas con el parásito Cyclospora “informaron haber estado expuestas a Taco Bell”, franquicia estadounidense de comida rápida, en estos nueve estados, además de pacientes en otras regiones que dijeron haber viajado a las zonas afectadas.

El organismo federal reconoció que es “probable que la cifra real de personas enfermas en este brote multiestatal sea mayor que la cifra reportada, y es posible que el brote no se limite a los estados con enfermedades conocidas”, mientras autoridades locales de cerca de 40 estados indagan posibles infecciones.

Las autoridades federales estadounidenses vinculan el brote a lechuga iceberg cultivada en Guanajuato, en el centro de México, que después distribuyó la compañía Taylor Farms, de California, a establecimientos como Taco Bell.

Pero la Secretaría de Salud de México informó el jueves que los análisis para detectar ciclosporiasis en lechugas de la planta de Taylor Farms en el país arrojaron resultados negativos.

Además, algunos estados de EE.UU. indagan otras fuentes, como el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte, que el viernes pasado expuso que los casos locales de ciclosporiasis “parecen no estar asociados con el brote en otros estados que involucra a Taco Bell”.

Los funcionarios en Carolina del Norte están investigando también el cilantro y el perejil como posibles fuentes de la enfermedad.

El parásito en cuestión causa ciclosporiasis, cuyo principal síntoma es diarrea severa y frecuente, junto con pérdida de apetito, pérdida de peso, distensión abdominal, náuseas, fatiga, fiebre baja y vómitos, detallaron los CDC.

La enfermedad no suele transmitirse de persona a persona, es más frecuente en los meses de calor, de mayo a agosto, y suele originarse de frutas y verduras contaminadas.

El Centro de Investigación y Políticas sobre Enfermedades Infecciosas (CIDRAP) de la Universidad de Minesota ha advertido que se desconoce el verdadero número de casos porque desde julio de 2025 los CDC hicieron que el seguimiento de Cyclospora fuese opcional.