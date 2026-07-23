Cofepris descarta contaminación en lechugas de Taylor Farms

La Secretaría de Salud informó que los análisis realizados a muestras de lechuga y agua de la planta Taylor Farms de México, S. de R.L. de C.V. resultaron negativos para la detección del parásito Cyclospora cayetanensis, causante de la diarrea explosiva, así como para la presencia de coliformes fecales, además de cumplir con los parámetros fisicoquímicos establecidos en las normas nacionales.

De acuerdo con la dependencia, las pruebas fueron efectuadas por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris).