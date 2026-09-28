Cinco hombres arrestados por un presunto complot para colocar una bomba en una base del Reino Unido

El grupo, que fue arrestado la madrugada del domingo cerca de la base de la Real Fuerza Aérea de Fairford, a 145 kilómetros de Londres, con tres furgonetas cargadas de explosivos, tiene entre 23 y 25 años y vivía en diferentes direcciones de la capital británica, según informó la policía del Reino Unido el lunes.

Los cinco hombres acusados de planear un ataque terrorista contra una base británica utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense para misiones en Irán son ciudadanos británicos residentes en Londres, según informó la policía el lunes.

La policía ha declarado que los agentes están “trabajando para esclarecer todas las circunstancias de la actividad de los detenidos, sus conocimientos y cualquier motivación detrás de este incidente”.

El presunto complot terrorista, que se está investigando como una posible operación vinculada a Irán, fue desarticulado cuando un agricultor local avistó las furgonetas llenas de “hombres de aspecto de Oriente Medio” que llevaban máscaras y pasamontañas en un tranquilo camino rural cerca del pueblo de Whelford, en Gloucester.

El régimen iraní ha negado categóricamente cualquier implicación en el complot, y su embajada en Londres ha emitido un comunicado en el que condena las “especulaciones infundadas y maliciosas” publicadas tras la redada.

«La difusión de tales especulaciones fabricadas, en particular tras los actos criminales de agresión cometidos por Estados Unidos y el régimen israelí contra el pueblo iraní, no servirá para otro propósito que alimentar la propaganda iranofóbica en el Reino Unido», continuaba el comunicado.