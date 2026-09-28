Cinco hombres arrestados por un presunto complot para colocar una bomba en una base del Reino Unido

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Cinco hombres arrestados por un presunto complot para colocar una bomba en una base del Reino Unido
    El régimen iraní ha negado categóricamente cualquier implicación en el complot, y su embajada en Londres ha emitido un comunicado en el que condena las “especulaciones infundadas y maliciosas” publicadas tras la redada. REFORMA

La policía ha declarado que los agentes están “trabajando para esclarecer todas las circunstancias de la actividad de los detenidos”

Los cinco hombres acusados de planear un ataque terrorista contra una base británica utilizada por la Fuerza Aérea estadounidense para misiones en Irán son ciudadanos británicos residentes en Londres, según informó la policía el lunes.

El grupo, que fue arrestado la madrugada del domingo cerca de la base de la Real Fuerza Aérea de Fairford, a 145 kilómetros de Londres, con tres furgonetas cargadas de explosivos, tiene entre 23 y 25 años y vivía en diferentes direcciones de la capital británica, según informó la policía del Reino Unido el lunes.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/afirma-scott-bessent-secretario-del-tesoro-de-eu-afirma-que-la-economia-de-iran-no-tendra-nada-que-comerciar-en-dos-semanas-LA23769673

La policía ha declarado que los agentes están “trabajando para esclarecer todas las circunstancias de la actividad de los detenidos, sus conocimientos y cualquier motivación detrás de este incidente”.

El presunto complot terrorista, que se está investigando como una posible operación vinculada a Irán, fue desarticulado cuando un agricultor local avistó las furgonetas llenas de “hombres de aspecto de Oriente Medio” que llevaban máscaras y pasamontañas en un tranquilo camino rural cerca del pueblo de Whelford, en Gloucester.

El régimen iraní ha negado categóricamente cualquier implicación en el complot, y su embajada en Londres ha emitido un comunicado en el que condena las “especulaciones infundadas y maliciosas” publicadas tras la redada.

«La difusión de tales especulaciones fabricadas, en particular tras los actos criminales de agresión cometidos por Estados Unidos y el régimen israelí contra el pueblo iraní, no servirá para otro propósito que alimentar la propaganda iranofóbica en el Reino Unido», continuaba el comunicado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Arrestos
Ataques
Bombas

Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
El SAT puede inmovilizar cuentas bancarias por adeudos fiscales. Conoce cuándo aplica, qué límites existen y cómo funciona el procedimiento

El SAT embargará y bloqueará todas las cuentas de quienes pongan en riesgo el cobro de impuestos durante las auditorías mediante el Procedimiento Administrativo de Ejecución
Tampoco se han armonizado protocolos de actuación, atención médica prehospitalaria o reparación integral de las víctimas de siniestros de tránsito.

Olvidan adecuar reglas viales en Coahuila a Ley General de Movilidad; alcohol, velocidad y celular, entre pendientes
Entre delitos federales en investigación podría haber casos de corrupción como cohecho o peculado.

Rompen récord investigaciones federales contra funcionarios en Coahuila
Mercedes-Benz es una de las armadoras con peor producción, con 43% menos, pues está en proceso de cierre una planta que operaba con Nissan en Aguascalientes.

Anticipan estancamiento automotriz a fines de 2026
Álvarez bateó .316 y Moreno .311, en una temporada 2026 que volvió a colocar al talento latinoamericano en lo más alto de las Grandes Ligas.

Yordan Álvarez y Gabriel Moreno: el rugido latino se lleva el champion bat
Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV VMA’s y le gana a Madonna Mejor Video Musical

Taylor Swift se convierte en la artista más galardonada de los MTV VMA’s y le gana a Madonna Mejor Video Musical
La credencial INAPAM permite acceder a descuentos en establecimientos y servicios de distintos sectores, pero no todos los negocios están obligados a aceptar el beneficio.

INAPAM: así puedes saber si un negocio acepta tu credencial de descuentos
De las 162 millones de toneladas, el 35% (57 millones de toneladas) correspondió al autotransporte.

Preocupa posible paro de camioneros en Estados Unidos: Canacar Saltillo