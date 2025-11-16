Ciudadanos se manifiestan en Filipinas por corrupción en sistema contra inundaciones

MANILA.-Cientos de miles de filipinos se reunieron el domingo en la capital en la manifestación más grande hasta ahora para exigir responsabilidad por un escándalo de corrupción en el control de inundaciones que ha implicado a poderosos miembros del Congreso y altos funcionarios del gobierno.

Varios grupos han protestado en los últimos meses tras el descubrimiento de que miles de proyectos de defensa contra inundaciones en uno de los países más propensos a tifones del mundo eran deficientes, incompletos o simplemente inexistentes.

TE PUEDE INTERESAR: Tiroteo en Angleton deja dos menores fallecidos y dos más en estado crítico

Ingenieros gubernamentales, funcionarios de obras públicas y ejecutivos de empresas constructoras han testificado bajo juramento en audiencias del Senado y de una comisión investigadora que miembros del Congreso y funcionarios del Departamento de Obras Públicas y Carreteras recibieron sobornos de empresas constructoras para ayudarlas a ganar contratos lucrativos y evitar la rendición de cuentas. La mayoría negó las acusaciones.

Unos 650 mil miembros de la Iglesia Ni Cristo se unieron al inicio de la manifestación de tres días el domingo en el Parque Rizal de Manila a pesar de las lluvias intermitentes, según la policía. Muchos vestían camisetas blancas y llevaban pancartas contra la corrupción.

Unas 2 mil personas, incluidos generales retirados, realizaron una protesta anticorrupción separada el domingo por la noche en el monumento “People Power” en la ciudad suburbana de Quezon.

“Estos ladrones nos han indignado mucho porque pagamos nuestros impuestos y estos funcionarios simplemente saquean el tesoro y nos roban nuestro futuro”, declaró Rachel Morte, una residente de 41 años de la provincia norteña de Pampanga que se unió a la gran manifestación en Manila.

“Esperamos obtener justicia y que el dinero robado sea devuelto al pueblo”, añadió.

La Iglesia es un grupo influyente que vota en bloque y es cortejado por los candidatos políticos durante las elecciones.