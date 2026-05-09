‘Esto no es otra Covid’: director de la OMS sobre brote de hantavirus

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    ‘Esto no es otra Covid’: director de la OMS sobre brote de hantavirus
    ¿El hantavirus provocará otra pandemia? Vanguardia

Ante la creciente notoriedad del caso de hantavirus, usuarios en redes sociales han debatido si ocurrirá otra pandemia, similar a la del 2020

Esto no es otra Covid’, dijo hoy el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom, dirigiéndose a la población de Tenerife -Islas Canarias-, donde el crucero Hondius, con un brote de hantavirus, atracará este domingo.

El riesgo actual para la salud pública derivado del hantavirus sigue siendo bajo. Mis colegas y yo lo hemos afirmado sin ambigüedades, y lo repito ahora’, sostuvo Adhanom en una carta dirigida a ‘la gente de Tenerife’.

Sé que están preocupados. Sé que cuando escuchan la palabra ‘brote o epidemia’ y ven un barco acercarse a sus costas, afloran recuerdos que ninguno de nosotros ha logrado superar del todo’, escribe.

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Los pasajeros serán trasladados a tierra en el puerto industrial de Granadilla, lejos de las zonas residenciales, en vehículos sellados y custodiados, a través de un corredor completamente acordonado, y serán repatriados directamente a sus países de origen’, precisó.

Ustedes -añade- no tendrán contacto con ellos y sus familias tampoco’.

El director de la OMS se trasladará hoy a Tenerife junto con los ministros españoles de Sanidad y de Interior para dirigir, junto con las autoridades nacionales y locales, la operación de evacuación del buque.

Además, Adhanom tenía previsto reunirse hoy en Madrid con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez. El director de la OMS detalló también que la solicitud de ese organismo a España para la llegada del crucero no fue arbitraria:

Debe identificarse el puerto más cercano con capacidad médica suficiente para garantizar la seguridad y la dignidad de quienes están a bordo’.

El gobierno regional de Canarias, del Partido Popular (PP), se quejó de que el barco fuera a Canarias y no a Cabo Verde, que estaba más cerca.

Entre 80 y 100 personas de 23 nacionalidades a bordo del barco, donde hasta el momento no hay ninguna sintomática, serán repatriadas mañana a sus respectivos países.

El operativo de la evacuación, que prevé que el barco fondee y no atraque, se diseñó para evitar cualquier contacto con la población local. Los pasajeros serán trasladados con zodiacs desde el barco hasta tierra, donde autobuses “burbuja” les trasladarán al aeropuerto de Tenerife Sur, situado a 10 minutos, para allí subirse al avión que les trasladará a sus países.

Ocho países -Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Francia, Alemania, Bélgica, Irlanda y Países Bajos- ya dispusieron sus vuelos para las repatriaciones.

Un avión militar trasladará a los 14 españoles a bordo del barco hasta el hospital militar Gómez Ulla, en Madrid, donde guardarán cuarentena. Una vez concluido el desalojo, el crucero continuará el trayecto hasta Países Bajos, donde el armador se encargará de su desinfección completa.

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El buque permanecerá el tiempo imprescindible y necesario para que el pasaje salga y sea repatriado. Trataremos de que sea en la mayor brevedad posible’, afirmó hoy, en rueda de prensa, el ministro español del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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