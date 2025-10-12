Comienzan los preparativos para aumentar la ayuda en Gaza tras acuerdo de alto al fuego

EL CAIRO,.- Los preparativos para aumentar la ayuda que entra en la Franja de Gaza devastada por la guerra estaban en marcha el domingo, bajo un nuevo acuerdo de alto el fuego que muchos esperan signifique el fin de la devastadora guerra de dos años.

El organismo de defensa israelí a cargo de la ayuda humanitaria en Gaza, COGAT, dijo que se espera que la cantidad de ayuda que ingresa a la Franja de Gaza aumente el domingo a alrededor de 600 camiones por día, según lo estipulado en el acuerdo.

Egipto dijo que enviaría 400 camiones con ayuda a Gaza el domingo. Los camiones deberán ser inspeccionados por las fuerzas israelíes antes de que se les permita entrar.

Imágenes de Associated Press mostraron docenas de camiones cruzando el lado egipcio del cruce de Rafah. La Media Luna Roja Egipcia dijo que los camiones incluyen suministros médicos, tiendas de campaña, mantas, alimentos y combustible. Los camiones se dirigirán al área de inspección en el cruce de Kerem Shalom para ser revisados por las tropas israelíes.

Las ofensivas israelíes en expansión y las restricciones a la ayuda humanitaria han desencadenado una crisis de hambre, que ha alcanzado el grado de hambruna en partes del territorio.

Las Naciones Unidas han dicho que tienen alrededor de 170.000 toneladas de alimentos, medicinas y otra ayuda humanitaria listas para ingresar a Gaza una vez que Israel dé luz verde.

Abeer Etifa, portavoz del Programa Mundial de Alimentos, dijo que los trabajadores estaban despejando y reparando caminos dentro de Gaza el domingo para facilitar la entrega.