¿Cuáles narcopolíticos?... Sheinbaum aclara que Trump no condiciona el T-MEC a la entrega de políticos ligados a los cárteles

Al ser cuestionada sobre las versiones de una posible exigencia estadounidense, la mandataria respondió: “No, nada de eso”. También puso en duda el planteamiento al preguntar: “¿Cuáles narcopolíticos?”. Según explicó, Trump tampoco ha utilizado ese término durante sus llamadas telefónicas ni ha abordado la corrupción en esos términos.

La presidenta Claudia Sheinbaum negó que el mandatario estadounidense Donald Trump haya condicionado la firma de un acuerdo comercial a la entrega de políticos mexicanos presuntamente vinculados con el narcotráfico. Durante su conferencia matutina, rechazó que ese asunto forme parte de las conversaciones entre ambos gobiernos.

Las declaraciones se producen en medio de las negociaciones comerciales entre México y Estados Unidos, particularmente por el futuro del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) , así como de la coordinación bilateral en materia de seguridad.

SEGURIDAD Y COMERCIO, LOS EJES DE LAS CONVERSACIONES

Sheinbaum explicó que las llamadas con Trump suelen concentrarse en dos asuntos principales: seguridad y comercio. En el primer tema, el presidente estadounidense ha expresado su interés en reducir el ingreso de fentanilo y otras drogas a su país.

En materia comercial, señaló que Trump suele plantear el déficit que Estados Unidos mantiene en sus intercambios con México. La presidenta indicó que, al finalizar las conversaciones, ambos gobiernos acuerdan mantener el trabajo entre sus respectivos equipos para buscar entendimientos, especialmente en los asuntos comerciales que actualmente se encuentran en negociación.

Respecto a la seguridad, aseguró que existe “mucha comunicación” entre los dos países. También reconoció que Trump ha mencionado la presencia de regiones mexicanas donde, según su planteamiento, los cárteles ejercen control, aunque aclaró que no se trata de una afirmación generalizada sobre todo el territorio nacional.

Ante esos comentarios, dijo que responde con cifras sobre los resultados del gobierno mexicano. Entre ellas, mencionó una reducción de “sesenta y tantos por ciento” en el cruce de fentanilo hacia Estados Unidos y una disminución a la mitad en el número de homicidios, sin detallar en esa intervención los periodos de comparación.

PEMEX Y GAS NATURAL TAMBIÉN APARECEN EN LA AGENDA

La presidenta también habló sobre las conversaciones relacionadas con el sector energético. Confirmó que en alguna llamada se planteó la posibilidad de que México compre más gas natural estadounidense, aunque señaló que el país cuenta con cinco nuevas plantas de ciclo combinado y busca fortalecer su propia producción.

Sobre Petróleos Mexicanos (Pemex), Sheinbaum sostuvo que Trump no solicitó activos petroleros a cambio de un acuerdo comercial. Sin embargo, indicó que el presidente estadounidense sí ha preguntado en ciertos momentos si puede contribuir a incrementar la producción de petróleo.

La mandataria respondió que la Constitución y las leyes mexicanas no permiten conceder derechos sobre el petróleo en los términos planteados. Aun así, explicó que existen mecanismos legales para la participación de empresas estadounidenses en proyectos energéticos.

Como ejemplos, mencionó a Halliburton, compañía que trabaja con Pemex desde hace ocho décadas, y a Sempra Energy, que opera una planta de licuefacción de gas en Ensenada, Baja California.

¿CADA CUÁNTO HABLAN SHEINBAUM Y TRUMP?

Sheinbaum aclaró que sus conversaciones con Trump no tienen una periodicidad fija. En algunos periodos hablan cada quince días, mientras que en otros pueden pasar hasta tres meses sin comunicarse.

La presidenta precisó que la última llamada entre ambos ocurrió el 16 de septiembre. También sostuvo que las conversaciones se desarrollan de manera amable y sin confrontaciones, aunque reconoció que algunos planteamientos del mandatario estadounidense pueden estar relacionados con el contexto electoral de su país.