¿Cómo el apagón de internet en Irán, que dura meses, hunde negocios en una economía ya golpeada?

TEHERÁN- En su estudio en la capital iraní, Amen Khademi preparaba una sesión de fotos para una chaqueta que diseñó con motivos inspirados en Persia. Pero, incluso mientras le aplicaba lápiz labial a la modelo, estaba distraída, preocupada por si su negocio sobreviviría tras cuatro meses sin su principal vínculo con sus clientes: internet. Los 90 millones de habitantes del país llevan la mayor parte de 2026 desconectados de internet, en uno de los cortes a nivel nacional más largos y estrictos del mundo. Esto está devastando una economía digital que durante mucho tiempo había desafiado las restricciones gubernamentales y las sanciones internacionales. De la moda al fitness, pasando por la publicidad y el comercio minorista, muchos han visto evaporarse sus ingresos.

Khademi no ha hecho una venta en meses. “La interrupción de internet en los últimos cuatro meses ha destruido por completo no solo mi negocio, sino muchos negocios online”, afirmó. A pesar de la incierta tregua con Estados Unidos e Israel, los gobernantes de Irán se han negado a revertir el bloqueo, que defienden como una necesidad en tiempos de guerra. Pero enfrentan una ola de indignación, ya que se suma a las pérdidas masivas de empleos por los ataques contra industrias clave y al bloqueo estadounidense en curso. Antes de enero, los iraníes podían acceder a internet, pero las autoridades restringían gran parte del contenido. Ahora se ha cortado el acceso por completo. Existen algunas alternativas, pero se han vuelto extremadamente caras y están fuera del alcance de la mayoría de la población. El bloqueo de internet le cuesta a la economía un estimado de entre 30 y 40 millones de dólares diarios, y las pérdidas indirectas probablemente duplican esa cifra, dijo Afshin Kolahi, miembro de la Cámara de Comercio de Irán, a un periódico local. Unos 10 millones de personas tienen empleos que dependen de la conectividad a internet, apuntó el ministro de Comunicaciones, Sattar Hashemi. BLOQUEO SIN PRECEDENTES DESMANTELA LA ECONOMÍA ONLINE A lo largo de años de inestabilidad económica provocada por las sanciones internacionales y la mala gestión, plataformas como Instagram y WhatsApp ayudaron a pequeños negocios a encontrar clientes y a la población a obtener ingresos adicionales para afrontar el alza vertiginosa de los precios de los productos básicos.

Las autoridades cortaron por primera vez el acceso a internet en enero, durante protestas masivas contra el gobierno. Las restricciones apenas empezaba a aliviarse cuando el gobierno impuso un bloqueo total el 28 de febrero, mientras Estados Unidos e Israel iniciaban la guerra.

Mahsa Alimardani, experta en censura de internet, señaló que Cachemira y Myanmar han tenido bloqueos más prolongados que afectaron regiones o plataformas específicas. Países como China, con su “gran cortafuegos”, y Corea del Norte, siempre han limitado de forma estricta el acceso a la red global. “Lo que hace que el apagón de Irán no tenga precedentes es la combinación de escala y severidad: un país entero de 90 millones de personas con una economía digital desarrollada regresó deliberadamente a una intranet nacional controlada”, explicó Alimardani, directora asociada de amenazas y oportunidades tecnológicas en el grupo de derechos Witness. El minorista online DigiKala, una empresa emblemática de la economía digital iraní, anunció recientemente el despido de 200 personas, alrededor del 3% de su plantilla. El impacto alcanza a “la producción, el comercio exterior e incluso los negocios tradicionales”, dijo Reza Olfatnasab, director de una asociación nacional que representa a las empresas digitales, en declaraciones publicadas por la prensa iraní.