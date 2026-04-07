Cómo el ‘baile’ de una pequeña ave revoluciona a Nueva York tras hacerse viral

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Internacional
/ 7 abril 2026
    Cómo el ‘baile’ de una pequeña ave revoluciona a Nueva York tras hacerse viral
    Fotografía que muestra el ave Scolopax Minor o Chocha Americana en el Bryant Park en Nueva York. EFE/Angel Colmenares

Se trata de la becada, un ave con plumaje en tonos marrones, grises y negros, que imita perfectamente las hojas secas y el suelo, que se para en el céntrico parque de Bryant Park

NUEVA YORK- Decenas de personas esperan con teleobjetivos, cámaras y prismáticos para inmortalizar a la última estrella de Nueva York, no es un actor de cine ni un político de alto rango, sino un pájaro de apenas 20 centímetros que se ha hecho viral en las redes sociales por el peculiar balanceo rítmico con el que se mueve.

Se trata de la becada americana (Scolopax minor), un ave con plumaje en tonos marrones, grises y negros, que imita perfectamente las hojas secas y el suelo, que se para en el céntrico parque de Bryant Park en medio de su ruta migratoria.

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”Son muy lindos; tienen ojos grandes, como los de un conejo o un ciervo. Tienen un pico largo y gracioso y son muy gorditos y redondos. Lo principal es que cuando caminan, menean todo el cuerpo. Hay muchos videos en TikTok e Instagram con música disco o hip-hop, parece que están bailando. Por eso la gente se ha enamorado de esta ave bailarina”, explica a EFE el naturalista urbano Gabriel Willow.

UNA ESTRELLA CON ESCOLTA

Willow, que lleva dos décadas haciendo de guía en caminatas de observación de aves, señala que por este parque, en el corazón de Manhattan, pasan cada primavera y otoño unas 150 especies de aves y que “casi todas solo hacen una parada durante la migración”.

”Empezamos a ver becadas americanas hace décadas, pero probablemente antes pasaban desapercibidas. El año pasado se volvió muy popular y este año ha pasado a otro nivel”, anota.

Durante años se ha apuntado una media de veinte personas en los tours que hace Willow en el parque para ver estas aves, pero el año pasado la cifra subió a más de 100 personas y este año se apuntaron al primer tour, el viernes pasado, unas 650 personas.

$!AEl naturalista urbano Gabriel Willow posa durante una entrevista con EFE este lunes, en el Bryant Park en Nueva York.
AEl naturalista urbano Gabriel Willow posa durante una entrevista con EFE este lunes, en el Bryant Park en Nueva York. EFE/Angel Colmenares

”Había guardias controlando las filas. El ave tenía su propio personal de seguridad al lado y la gente esperó dos horas solo para acercarse y verla”, señala Willow, quien se lamenta que la mayoría de los curiosos vio al pájaro durmiendo, ya que son aves nocturnas.

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EL AVISTAMIENTO COMO IMÁN PARA EL TURISMO

El club de fans de esta ave va desde adolescentes que han visto el pájaro en TikTok a jubilados amantes del avistamiento de aves.

”Vengo desde Baltimore (a unas cuatro horas de la Gran Manzana). Es una de mis aves favoritas y, cuando supe que había una en Bryant Park, aproveché mis vacaciones para venir a fotografiarla”, explica a EFE William, un joven de 18 años que espera pacientemente tras un objetivo de 600 milímetros.

Al igual que el adolescente, Tiffany O’Brien, científica de vida silvestre, viajó cinco horas desde las montañas Adirondack: “Nuestra migración en el norte está empezando, pero aquí va un poco más adelantada. Me hace muy feliz ver a tanta gente respetuosa disfrutando de la naturaleza en medio de la ciudad”.

Muchos otros, como Susana Teitelbaum, una turista colombiana, simplemente se unen a la muchedumbre por curiosidad.

”Vimos a la gente contemplando y nos sumamos. Es increíble cómo cuando el pájaro se mueve, todo el mundo se alerta”, anota Teitelbaum.

OASIS Y REFUGIO EN EL ASFALTO

Willow explica que no es que este pájaro solo se detenga en Bryant Park, ya que está seguro de que están distribuidos también por Central Park, Prospect Park, cementerios y otros espacios verdes.

Pero que los pájaros que toman Bryant Park como parada son fáciles de encontrar porque hay menos lugares donde esconderse, la vegetación es baja.

Además, un suelo rico en lombrices hace de este parque un bufé ideal para descansar antes de seguir hacia Canadá o el norte de Nueva York.

Sin embargo, el paso por Nueva York no está exento de riesgos. “Es un entorno peligroso. Tienen que navegar entre edificios altos y cristales reflectantes que las desorientan. Muchas mueren por colisiones”, advierte Willow.

Por Sarah Yáñez-Richards, Agencia de Noticias EFE.

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