Cómo el impulso por desarmar a Hezbollah agrava divisiones en Líbano y aviva temores de guerra civil

BEIRUT- Un acuerdo entre Líbano e Israel fue presentado como un paso que allanaría el camino hacia la paz. Pero en Líbano está profundizando divisiones de larga data y avivando temores de parálisis política o incluso de un regreso a la guerra civil. El acuerdo, negociado con la mediación de Estados Unidos, contempla una retirada de tropas israelíes del Líbano y un eventual acuerdo de paz entre ambos países que técnicamente siguen en estado de guerra casi 80 años después de la creación de Israel. Pero el pacto establece que una retirada israelí total ocurrirá solo después de que Hezbollah sea desarmado, lo que enfureció al grupo armado respaldado por Irán.

El gobierno libanés y Hezbollah han intercambiado duras acusaciones, y simpatizantes del grupo armado han bloqueado carreteras principales en protesta. Un legislador de Hezbollah advirtió que el país se hundiría en una guerra civil si el gobierno intenta imponer el desarme del grupo. Las tensiones han reavivado recuerdos de la devastadora guerra civil libanesa de 1975-1990 y han recordado a muchos los enfrentamientos más recientes de 2008 entre hombres armados de Hezbollah y combatientes progubernamentales. También han planteado serias dudas sobre si el acuerdo mediado por Estados Unidos podrá ser implementado. Una reanudación de la guerra entre Estados Unidos e Irán complicaría aún más las perspectivas del acuerdo y elevaría el riesgo de un conflicto renovado entre Israel y Hezbollah. Se espera que el acuerdo encabece la agenda cuando el presidente libanés Joseph Aoun vaya a la Casa Blanca el 21 de julio. LAS RAÍCES DEL ACUERDO El panorama político del Líbano lleva más de dos décadas dividido entre una coalición respaldada por Occidente y otra apoyada por Irán y liderada por Hezbollah. Ambos bandos consideran existencial el resultado del nuevo acuerdo. La guerra más reciente entre Israel y Hezbollah estalló en marzo, desencadenada por la guerra conjunta de Estados Unidos e Israel lanzada contra Irán días antes.

Hezbollah, que entró en el conflicto sin buscar la aprobación del gobierno, ha intentado vincular el fin de su guerra contra Israel al resultado de conversaciones más amplias entre Estados Unidos e Irán. El gobierno libanés, que busca minimizar la influencia de Irán, procuró mantener separadas ambas vías y negociar un alto el fuego directamente con Israel. EL ACUERDO LÍBANO-ISRAEL CAMBIÓ LA SITUACIÓN El bando pro-Hezbollah se mostró eufórico cuando el acuerdo de alto el fuego entre Irán y Estados Unidos pidió explícitamente el fin de la guerra en Líbano. Eso condujo a una tregua que ha reducido sustancialmente la intensidad de los combates entre Israel y Hezbollah. Pero Israel sigue ocupando amplias franjas del sur del Líbano, y cientos de miles de personas continúan desplazadas de aldeas y barrios urbanos que han quedado casi totalmente demolidos.

La vinculación con el alto el fuego entre Estados Unidos e Irán fue vista ampliamente como un impulso a la posición de Hezbollah y como un afianzamiento de la influencia de Irán sobre Líbano. Pero días después, la situación se invirtió cuando Israel y Líbano anunciaron en Washington su “acuerdo marco” del 26 de junio. Ese pacto condicionó la retirada de las fuerzas israelíes al desarme de Hezbollah en todo el país. RIVALES LIBANESES SE ENFRENTAN POR EL ACUERDO Funcionarios del gobierno libanés han celebrado el acuerdo como un paso hacia la liberación de zonas ocupadas del sur y para permitir que los desplazados regresen. Pero, como Israel no ha dado un calendario para su retirada, Hezbollah y sus simpatizantes han acusado al gobierno de aceptar una ocupación israelí indefinida.