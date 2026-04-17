¿Cómo el jefe del ejército de Pakistán se convirtió en un improbable artífice de la paz en la guerra de Irán?

Vestido con uniforme militar completo, el poderoso jefe del ejército paquistaní proyectaba una imagen inusual como símbolo de paz. Sin embargo, ese era precisamente el papel que pretendía desempeñar.

Al bajar del avión el miércoles por la noche, el mariscal de campo Asim Munir fue recibido con calidez por el ministro de Asuntos Exteriores y principal negociador de Irán , Abbas Araghchi.

Munir se apresuró a viajar a Teherán en lo que muchos consideraron un último intento por reactivar los esfuerzos de Pakistán para mediar en el fin de la guerra entre Estados Unidos e Irán.

Cuatro días antes, el vicepresidente estadounidense, J.D. Vance, abandonó Islamabad, después de que más de 21 horas de conversaciones entre Estados Unidos e Irán no lograran alcanzar un acuerdo.

Pero incluso mientras el presidente estadounidense, Donald Trump, arremetía rápidamente, imponiendo un bloqueo naval al estrecho de Ormuz que amenazaba con intensificar la guerra, también elogió los esfuerzos “fantásticos” de Munir para continuar las negociaciones entre ambas partes.

El miércoles por la noche, el jefe del ejército llegó a Teherán con una nueva propuesta de Washington sobre un marco para una nueva ronda de conversaciones en Islamabad la próxima semana.

Pakistán se ha erigido como un inesperado mediador diplomático entre Irán y Estados Unidos, y Munir es ampliamente considerado una figura clave en este proceso.

El jefe del ejército pakistaní fue uno de los pocos capaces de comunicarse telefónicamente con los líderes estadounidenses e iraníes, transmitiendo mensajes como intermediario de confianza para ambas partes.

Es ampliamente reconocido que las negociaciones se han coordinado desde Rawalpindi, sede del ejército, y no desde Islamabad, sede del parlamento.

“El mariscal de campo Munir es la fuerza impulsora; sin él esto no funcionaría”, dijo Maleeha Lodhi, quien se desempeñó como exembajadora de Pakistán ante la ONU, Estados Unidos y el Reino Unido.

“El Ministerio de Asuntos Exteriores es solo un socio menor. Países como Irán y Estados Unidos confían plenamente en Asim Munir. Nuestros ministros del gobierno son, en realidad, un mero complemento.”

Fueron las llamadas telefónicas de Munir las que impulsaron los frenéticos esfuerzos internacionales la semana pasada, que culminaron en un acuerdo de alto el fuego de última hora tras la amenaza de Trump de que la civilización iraní “moriría” si no llegaban a un acuerdo.

Se dice que Trump presionó directamente a Munir para que utilizara su influencia y conocimiento de los iraníes para facilitar la solución del conflicto. Y cuando las delegaciones de Estados Unidos e Irán se reunieron en Islamabad el sábado, Munir era el tercer participante.

Esta semana, Munir viajó a Irán como mensajero y negociador clave, mientras que el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, realizó un viaje diplomático a Arabia Saudita para reforzar el apoyo regional a los esfuerzos de paz del país.

Los analistas han recalcado que no es inusual que el jefe del ejército paquistaní —un cargo no electo, pero con un poder abrumador— influya en la política exterior del país y sea la figura principal en las relaciones internacionales, incluso cuando supuestamente están al mando gobiernos civiles.

Los presidentes estadounidenses han preferido durante mucho tiempo tratar con los líderes militares de Pakistán en lugar de con sus representantes elegidos democráticamente.

Sin embargo, según los expertos, Munir no siempre fue un estadista internacional evidente.

Tras su nombramiento en 2022, se centró principalmente en asuntos internos, incluyendo la represión de la oposición política del país y la orquestación de una concentración de poder sin precedentes dentro de Pakistán.

Sin embargo, durante el último año y medio, se ha esforzado por consolidarse como embajador global, cultivando sólidas relaciones en Washington, Riad y Teherán.

Para finales de 2025, había visitado la Casa Blanca en dos ocasiones, supervisado acuerdos entre Estados Unidos y Pakistán sobre criptomonedas y minería de minerales, y firmado un pacto de defensa con Arabia Saudita.

“Ha sido muy hábil para forjar relaciones con líderes y países mediante visitas y comunicación frecuentes”, dijo Lodhi.

“No es una persona pasiva. No es de los que esperan una llamada. Como hemos visto en su activismo diplomático, él mismo toma el teléfono”.

Fundamental para la actual influencia de Munir como intermediario de confianza fue su papel en la reconstrucción de las relaciones entre Estados Unidos y Pakistán durante la segunda administración Trump, mediante una combinación de logros estratégicos, cabildeo, halagos y acuerdos.

Le brindó a Trump una victoria temprana al entregarle a varios terroristas de alto perfil que fueron extraditados a Estados Unidos.

Luego, cuando Estados Unidos intervino en las crecientes hostilidades entre India y Pakistán en mayo de 2025, Pakistán agradeció efusivamente a Trump e incluso lo nominó para el Premio Nobel de la Paz.

Munir logró la victoria en ese conflicto, lo que consolidó aún más su posición tanto a nivel nacional como internacional.

Dos meses después, y tras haber gastado Pakistán más de 5 millones de dólares (3,7 millones de libras esterlinas) en grupos de presión en Washington, Munir fue invitado a la Casa Blanca para un almuerzo privado. Al parecer, logró cautivar al presidente estadounidense con una combinación de halagos y lucrativas oportunidades de inversión en Pakistán, que abarcaban desde petróleo y minerales hasta criptomonedas.

A Trump le gustó tanto Munir que, a los pocos meses, lo invitó formalmente a regresar al Despacho Oval. El presidente lo colmó de elogios, calificándolo de “hombre excepcional”, “gran luchador” y “mi mariscal de campo favorito”.

Munir también tiene amplia experiencia en la comunicación con la Guardia Revolucionaria iraní. Si bien las relaciones entre Islamabad y Teherán se vieron afectadas tras los ataques transfronterizos de enero de 2024, gran parte de la buena voluntad se recuperó el año pasado, después de la condena inequívoca de Pakistán a Israel, primero por sus acciones en Gaza y luego por el bombardeo de Irán durante la guerra de diez días. La opinión pública en Pakistán sigue siendo abrumadoramente proiraní, incluso entre los musulmanes sunitas.

Como lo describe Avinash Paliwal, profesor de relaciones internacionales en la SOAS University of London, a Munir “le tocó una mala racha, pero la jugó muy bien”, en particular en su ágil manejo de la administración Trump y su comprensión de la importancia de la diplomacia basada en la personalidad.

“El sistema personalizado y centralizado bajo el mando del mariscal de campo Munir le otorga a Pakistán ese grado de flexibilidad para desempeñar el papel de mediador con cierto grado de credibilidad”, dijo Paliwal.

No obstante, Paliwal es uno de los que advierten contra el exceso de crédito a un solo hombre por la amplia campaña diplomática de Pakistán, en la que ministros clave del gobierno han viajado a China, Arabia Saudita y Turquía para impulsar el acuerdo en todos los frentes.

Muhammad Mehdi, analista político, declaró: “Munir ha estado a la vanguardia, pero este ha sido un esfuerzo colectivo y muchas partes, tanto en el gobierno como en el ejército, han tenido un papel que desempeñar”.

Como destacan los analistas, el éxito de estas conversaciones es crucial, tanto para Munir personalmente como para la aspiración de Pakistán de ser reconocido internacionalmente como un interlocutor diplomático creíble, con la suficiente influencia como para impulsar a Irán y Estados Unidos hacia un acuerdo que parecía imposible hace apenas unas semanas. Pero lo más apremiante para las fuerzas armadas y el gobierno es la necesidad urgente de poner fin a una guerra que, de prolongarse, amenaza con causar aún más devastación económica y de seguridad en Pakistán.

Incluso si se llegara a un acuerdo para poner fin al conflicto, Paliwal afirma que es improbable que el papel de Munir terminara ahí. En consecuencia, Pakistán podría convertirse en un actor clave en el mantenimiento de la paz en el Golfo y Oriente Medio.

«Este hombre cree que, de ahora en adelante, tendrá un papel mucho más importante en cualquier estructura de seguridad que se desarrolle en Oriente Medio», dijo Paliwal. «Pakistán es ahora fundamental para la consolidación de la paz. Para Munir, se trata de construir una narrativa global».