Pakistán propone 2da ronda de conversaciones EU-Irán; podrían celebrarse el jueves

ISLAMABAD.-Las tensiones aumentaron el martes, después de que Estados Unidos anunció un bloqueo a los puertos iraníes, Teherán amenazó con atacar objetivos en toda la región y Pakistán se apresuraba a reunir a las partes para mantener más conversaciones.

Aunque el alto el fuego de la semana pasada parecía mantenerse, la pugna por el estrecho de Ormuz corría el riesgo de reavivar las hostilidades y agravar las consecuencias económicas de la guerra en toda la región.

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Las conversaciones destinadas a poner fin de manera permanente al conflicto que comenzó el 28 de febrero con ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán no lograron un acuerdo el fin de semana pasado, aunque Pakistán ha propuesto albergar una segunda ronda en los próximos días.

Dos funcionarios paquistaníes, que hablaron bajo condición de anonimato porque no estaban autorizados a tratar el asunto con la prensa, señalaron que las primeras reuniones formaban parte de un proceso diplomático en curso, más que de un esfuerzo aislado.

Dos funcionarios estadounidenses indicaron el lunes que los contactos sobre una nueva ronda de diálogo seguían en marcha. Un diplomático de uno de los países mediadores dijo que Teherán y Washington habían acordado hacerlo.

Las conversaciones podrían celebrarse el jueves, según los funcionarios estadounidenses. Aunque no se habían decidido el lugar, el calendario ni la composición de las delegaciones, Islamabad y Ginebra son consideradas ciudades anfitrionas.

Los funcionarios estadounidenses y el diplomático hablaron bajo condición de anonimato para abordar negociaciones diplomáticas delicadas .

La guerra, que entra ya en su séptima semana, ha sacudido los mercados y ha inquietado a la economía mundial, ya que gran parte del transporte marítimo se ha visto interrumpido y los ataques aéreos han destrozado infraestructura militar y civil en toda la región.

Los combates han matado al menos a 3.000 personas en Irán, a más de 2 milen Líbano, a 23 en Israel y a más de una docena en estados árabes del Golfo. También han muerto 13 militares estadounidenses.

UN PETROLERO HA DADO LA VUELTA

El bloqueo pretende presionar a Irán, que ha exportado millones de barriles de petróleo, en su mayoría a Asia, desde que comenzó la guerra. Gran parte probablemente se ha transportado mediante los llamados tránsitos clandestinos, que eluden sanciones y supervisión, proporcionando un flujo de efectivo vital para mantener en funcionamiento al país.

Tanto la naturaleza del cerco como el grado en que los barcos cumplirán seguían sin estar claros durante su primer día completo en vigor el martes.

Petroleros que se aproximaban al estrecho el lunes dieron la vuelta poco después de que entrara en vigor, aunque uno dio la vuelta y transitó la vía navegable a primera hora del martes.

El petrolero Rich Starry había estado esperando frente a la costa de Emiratos Árabes Unidos, según la firma de datos marítimos Lloyd’s List, que citó datos de la empresa de seguimiento de cargamentos energéticos Vortexa.

No estaba claro de inmediato si el Rich Starry había atracado antes en Irán. Sin embargo, figura en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos como vinculado al transporte marítimo iraní.