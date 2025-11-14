Cómo en Los Soprano... desarticulan mafia de Nueva Jersey dedicada a las apuestas deportivas ilegales

En Nueva Jersey, Estados Unidos, catorce personas, entre ellas dos exluchadores de la Universidad de Rutgers, han sido acusadas de dirigir una red ilegal de apuestas deportivas en línea vinculada a la mafia de Nueva Jersey, de acuerdo a los fiscales.

De acuerdo al fiscal general de Nueva Jersey, Matthew Platkin, la operación nacional multimillonaria estaba dirigida y financiada por Joseph M. “Little Joe” Perna, soldado de la familia criminal Lucchese, de Fairfield.

Los Lucchese también fueron acusados de formar parte del reciente amaño de partidos y de partidas de póker en el que supuestamente estuvieron involucrados Chauncey Billups, miembro del Salón de la Fama de la NBA, y Terry Rozier, jugador del Miami Heat.

“A las familias del crimen organizado parece costarles mucho romper con este viejo hábito”, dijo Platkin a los periodistas en una conferencia de prensa el jueves.

“Así que vamos a romperlo para ellos”, añadió.

El último esquema de apuestas era un asunto familiar, y el hijo de Perna, Joseph R. Perna, de 25 años, dirigía las operaciones diarias de la casa de apuestas desde Oakland, Nueva Jersey, según alegó Platkin.

Según los fiscales, el hijo tenía decenas de subordinados trabajando para él, entre ellos su hermano, su hermanastro y sus primos, quienes también fueron acusados.

Supuestamente, la esposa de Little Joe, Kim Zito, recibió varios pagos procedentes de las apuestas ilegales, y su ex esposa, Rosanna Magno, también fue acusada de intentar encubrir la operación.

Según NJ.com , entre los acusados se encontraban Michael Cetta, de 23 años, ex luchador de la Universidad de Rutgers y residente de North Haledon, y Nicholas Raimo, de 25 años y dos veces campeón estatal de lucha libre, residente de East Hanover.

Según informaron las autoridades, los atletas involucrados también podrían haber tenido intereses en los resultados de los juegos en los que participaron, informaron PIX11 .

La organización incluía una red nacional de casas de apuestas, todas operando bajo las órdenes de Little Joe, para atraer a los apostadores a realizar apuestas ilegales, que se utilizaban para financiar el plan y enriquecer a los acusados, según afirmaron los fiscales.

Entre 2022 y 2024, la supuesta organización transfirió 2 millones de dólares en transacciones de apuestas.

La Unidad de Investigaciones Portuarias de la Policía Estatal de Nueva Jersey comenzó a investigar una red de apuestas ilegales que operaba desde los condados de Essex y Bergen en enero de 2024, según la Oficina del Fiscal General del estado.

Los miembros de la supuesta organización criminal se enfrentan a cargos por delitos graves de crimen organizado, conspiración, delitos relacionados con el juego y blanqueo de dinero.

“Cualquier estudiante universitario que esté escuchando”, dijo Platkin, “sí, si eres mayor de edad, puedes apostar en tus teléfonos”.

Sin embargo, añadió: «No deberías apostar en una operación respaldada por la mafia. Es un consejo gratuito para padres».

El gran golpe se produce apenas unas semanas después de que miembros de la familia Lucchese y otras familias de la mafia fueran acusados federalmente en Nueva York por el esquema de amaño de póker y juegos de azar.

Platkin dijo que, por el momento, los casos no parecen estar relacionados.