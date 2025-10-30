¿Dónde está Simón Levy? Asegura estar en Washington; internautas lo ubican en hotel de Portugal

La situación legal y el paradero del empresario y exfuncionario federal Simón Levy continúa generando incertidumbre luego de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) informó sobre su presunta detención en Portugal. Sin embargo, el exservidor público ha difundido diversos mensajes en los que sostiene encontrarse en libertad y asegura estar en Estados Unidos. Levy fue subsecretario de Planeación y Política Turística de la Secretaría de Turismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. En los últimos días su nombre volvió al debate público tras difundirse reportes de su presunta detención en territorio europeo. TE PUEDE INTERESAR: Confirma Sheinbaum arresto y liberación de Simón Levy en Portugal Luego de que se anunciara su captura, la presidenta de México confirmó inicialmente dicha información. No obstante, Levy comenzó a publicar mensajes y transmisiones en vivo en las que negó haber sido detenido.

TRANSMISIONES DE SIMÓN LEVY LO UBICAN EN WASHINGTON; SIN EMBARGO, LO SEÑALAN DE UTILIZAR IA En algunos de esos videos, el exfuncionario afirmó encontrarse en Estados Unidos, y en uno de ellos aparecía sentado frente a un fondo que fue señalado como el Monumento a Abraham Lincoln, en Washington D. C. La grabación fue retomada por el periodista Lis Cárdenas, colaborador de distintos medios nacionales. Sin embargo, usuarios en redes sociales cuestionaron la autenticidad de la imagen, señalando que el fondo podría haber sido generado mediante herramientas de inteligencia artificial. Estas observaciones derivaron en nuevos cuestionamientos sobre su ubicación real.

SIMÓN LEVY OFRECE ENTREVISTA A AZUCENA URESTI Y DESATA MÁS CUESTIONAMIENTOS SOBRE SU PARADERO Posteriormente, Levy ofreció una entrevista a la periodista Azucena Uresti, transmitida en Radio Fórmula. Durante la conversación, el exfuncionario reiteró que se encontraba en Estados Unidos y declaró que reside entre Washington, D. C. y San Diego, California. “Yo vivo aquí, entre Washington y San Diego, California. Y yo acabo de estar en San Diego hace dos días, puedes verlo en mi cuenta de Instagram; transmití desde mi automóvil manejando. Estuve en Nueva York hace cuatro días”, expresó. Asimismo, agregó que, si hubiese sido detenido, como señaló la Fiscalía capitalina, no podría transmitir libremente ni tendría acceso a su pasaporte. “Te vuelvo yo a insistir: suponiendo que fuera cierto todo lo que dice la Fiscalía de la Ciudad de México, yo estuviera retenido con medidas cautelares; tú no estarías viendo este fondo de atrás porque yo estaría metido en un cuarto y no tendría mi pasaporte, que es lo más importante”, afirmó. TRANSMISIÓN DE LEVY FALLA CUANDO IBA A PRESENTAR PRUEBAS SOBRE SU UBIACIÓN Durante la entrevista, Uresti solicitó a Levy mostrar un periódico del día. El exfuncionario pidió un ejemplar a un trabajador del lugar, hablando en inglés. Sin embargo, la transmisión presentó fallas en ese momento.

INTERNAUTAS ANALIZAN FONDO DEL LUGAR DONDE SE ENCONTRABA SIMÓN LEVY DURANTE ENTREVISTA Y LO UBICAN EN HOTEL DE PORTUGAL Internautas identificaron elementos del entorno en el video, entre ellos un piano rojo y acabados específicos del techo. Con base en estas referencias, señalaron que coincidían con el interior del hotel Myriad by Sana Hotels, ubicado en Lisboa, Portugal. Esta observación alimentó nuevas hipótesis sobre el lugar donde se encontraba Levy durante la entrevista.

CLAUDIA SHEINBAUM CONFIRMA DETENCIÓN Y LIBERACIÓN DE LEVY EN PORTUGAL; NO PUEDE SALIR DEL PAÍS Durante su conferencia matutina, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó que Simón Levy se encuentra en Portugal y que deberá enfrentar su proceso legal en ese país. La mandataria presentó un documento emitido por autoridades portuguesas en el que se refiere una detención y posterior liberación del exfuncionario. Señaló además que Levy tiene nacionalidad de un país europeo, sin precisar cuál, lo que habría permitido que quedara en libertad, pero bajo restricciones para salir del territorio. “Es un documento oficial de Portugal que trata de la detención. Él parece que tiene nacionalidad de uno de los países europeos, no tenemos certeza si es Portugal o algún otro país, y por lo tanto lo liberan, pero no le permiten salir del país”, explicó. TE PUEDE INTERESAR: ¿Quién es Simón Levy Dabbah, ex funcionario que presuntamente fue detenido en Portugal, sin embargo, presume su libertad? Sheinbaum también indicó que existen dos órdenes de aprehensión vigentes contra Levy, derivadas de carpetas de investigación iniciadas en 2021 y 2022 por la Fiscalía de la Ciudad de México. Una de ellas fue presentada por un particular por una presunta agresión; la otra está relacionada con la construcción de pisos, señalándose posibles violaciones ambientales e irregularidades administrativas. Hasta el momento no se han dado a conocer detalles sobre las medidas cautelares, tiempos procesales ni posibles fechas de futuras comparecencias. Tampoco se ha confirmado oficialmente cuál es el país del que Levy tendría nacionalidad europea; sin embargo, él niega tener la portuguesa.