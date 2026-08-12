¿Cómo la orden ejecutiva de vacunas de Trump da una victoria a votantes MAHA y munición a demócratas?

NUEVA YORK- El presidente estadounidense Donald Trump volvió a centrar esta semana la atención del país en las vacunas con una orden ejecutiva que busca reducir el calendario de inmunización infantil y espaciar las vacunas en visitas separadas. Tras actuar para reformar la política y las directrices de vacunación del país, el gobierno de Trump se había apartado recientemente en gran medida de cambios adicionales para centrarse en temas menos controvertidos, lo que planteó preguntas sobre el impulso político detrás y las implicaciones del renovado enfoque del presidente republicano en las vacunas.

Durante más de una década, Trump ha manifestado su opinión —en contra de las recomendaciones de los grupos médicos— de que las vacunas infantiles deberían administrarse en dosis más pequeñas durante un periodo prolongado. La orden ejecutiva buscó dar sustento a esa teoría desacreditada. Aunque la medida podría granjearle a Trump el apoyo de algunos votantes de “Make America Healthy Again” (MAHA, las siglas en inglés de “Hacer a EEUU sano de nuevo”) que quieren más flexibilidad en las inmunizaciones, también ya está atrayendo ataques diseñados para perjudicar a los candidatos alineados con Trump en las elecciones intermedias de noviembre. Jayme Franklin, una activista conservadora de 28 años que apareció con el presidente para promover su orden ejecutiva el lunes, opina que la medida “va a ayudar muchísimo” a votantes madres de MAHA como ella.

Pero Shaughnessy Naughton, presidenta del comité de acción política de tendencia izquierdista 314 Action, que busca elegir a médicos para cargos públicos, señaló que ve la orden como “un dato más” en apoyo de la causa demócrata. “Nuestra organización y nuestros candidatos sin duda van a machacar ese mensaje, que si quieres una atención médica accesible y asequible, si quieres consejos médicos basados en la ciencia, necesitamos que haya rendición de cuentas en Washington”, expresó. TRUMP LLEVA TIEMPO PIDIENDO QUE LAS VACUNAS SE APLIQUEN EN VISITAS SEPARADAS Las dudas de Trump sobre la cantidad y el ritmo de las vacunas se remontan al menos a 2014, cuando publicó en redes sociales la afirmación refutada de que las vacunas combinadas pueden causar autismo y dijo que, si fuera presidente, las espaciaría. Aunque desde entonces ha mostrado orgullo por su iniciativa de primer mandato Operation Warp Speed para distribuir rápidamente las vacunas contra el COVID-19 y ha elogiado otras vacunas como la de la polio, también ha pedido repetidamente reformar el calendario de vacunación infantil. Si bien su gobierno publicó una evaluación que comparaba los calendarios de vacunación infantil de Estados Unidos con los de países similares, varias de sus propuestas han llegado sin ninguna evidencia científica nueva.

“Esto se basa en lo que yo siento”, dijo Trump en septiembre pasado cuando pidió dividir la vacuna triple contra el sarampión, las paperas y la rubéola, en una vacuna por cada enfermedad. El lunes, volvió a impulsar la separación de la vacuna triple en tres, al ordenar al Departamento de Salud de Estados Unidos que trabaje en el desarrollo de esa opción para los niños, ya que actualmente no existe en el país. Expertos en salud pública han advertido que espaciar las vacunas podría aumentar el riesgo de infección por una enfermedad prevenible mediante vacunación antes de que un niño regrese para la siguiente visita.

LA MAYORÍA DE LOS ESTADOUNIDENSES NO VE LA REVALUACIÓN DE LA INOCUIDAD DE LAS VACUNAS COMO PRIORITARIO Las posturas de Trump lo han alineado con el secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., un activista antivacunas durante años antes de entrar en la política. El presidente atribuye a la diversa coalición de seguidores de MAHA de Kennedy, cuyas prioridades van desde regular los pesticidas hasta poner fin a los mandatos de vacunación, el haberlo ayudado a recuperar la Casa Blanca en 2024.

Incluso cuando el gobierno de Trump ha concedido varias victorias a la coalición MAHA, entre ellas cambiar las directrices dietéticas federales y flexibilizar las restricciones sobre los péptidos, algunos dentro del movimiento se han impacientado porque otras prioridades siguen sin concretarse. No está claro si la medida de Trump para flexibilizar las recomendaciones de vacunación, un tema que apasiona a algunos simpatizantes de MAHA, será suficiente para consolidar a esos votantes de cara a las elecciones de mitad de mandato. Franklin, que dirige una revista conservadora, comentó que había hablado con Trump sobre hacer más flexibles las recomendaciones de vacunación en una mesa redonda de MAHA a principios de este año. Se mostró satisfecha cuando el gobierno le informó que sus peticiones se estaban haciendo realidad.