¿Cómo llegó un ajolote a un río de Gran Bretaña?... niña de Gales lo encuentra y lo adopta como mascota

El pequeño anfibio, de piel pálida y aproximadamente 20 centímetros de largo, se encontraba oculto entre las piedras y presentaba heridas visibles en la cola y el vientre. Su aparición fuera de su hábitat natural —limitado a ciertas zonas de México— encendió de inmediato la curiosidad de especialistas y autoridades.

Lo que parecía una tarde cualquiera a la orilla del río terminó convirtiéndose en una historia difícil de creer. En Gales, una niña de 10 años encontró un ajolote mexicano , una especie considerada en peligro crítico de extinción , bajo un puente en el río Ogmore.

El ajolote, conocido científicamente como Ambystoma mexicanum, es una de las especies más emblemáticas de la biodiversidad mexicana. Su presencia en territorio británico resulta tan inusual como intrigante.

DE DESCUBRIMIENTO A MASCOTA

La protagonista de la historia, Evie, se encontraba acampando con su familia cuando notó el movimiento del animal entre las rocas. Sin dudarlo, lo rescató del agua y lo llevó con sus padres, quienes decidieron regresar antes de lo previsto a Leicester con el inesperado acompañante.

El ajolote fue bautizado como “Dippy”, en referencia al puente donde fue encontrado. La familia, sorprendida por la situación, optó por mantenerlo bajo su cuidado mientras se determina su destino.

“Llevo mucho tiempo diciendo a Evie que esas criaturas que ve en YouTube no son de verdad. ¡Y aquí estoy con una de ellas en mi cocina!”, relató la madre, reflejando el asombro que generó el hallazgo dentro del hogar.

UNA VIDA SALVADA Y MUCHAS PREGUNTAS

Especialistas en fauna consideran que la intervención de la menor fue crucial. Chris Newman, director de un centro de rescate, señaló que la niña probablemente salvó la vida del ajolote, dado su estado vulnerable al momento del hallazgo.

El caso ha abierto interrogantes sobre cómo un animal tan delicado llegó a un entorno completamente distinto al suyo. Entre las hipótesis se menciona la liberación accidental o intencional por parte de particulares, un fenómeno que no es inusual en especies exóticas.

Además, la popularidad reciente del ajolote ha crecido gracias a su aparición en el videojuego Minecraft, lo que ha incrementado su reconocimiento entre niños y jóvenes. Esto podría explicar cómo Evie logró identificarlo casi de inmediato.