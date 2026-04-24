¿Cómo llegó un ajolote a un río de Gran Bretaña?... niña de Gales lo encuentra y lo adopta como mascota

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Internacional
/ 24 abril 2026
    ¿Cómo llegó un ajolote a un río de Gran Bretaña?... niña de Gales lo encuentra y lo adopta como mascota
    El hallazgo de un ajolote mexicano en un río de Gran Bretaña sorprendió a especialistas y curiosos. Una niña de 10 años lo rescató y ahora su historia despierta preguntas sobre cómo llegó hasta ahí. VANGUARDIA/ARCHIVO

Un ajolote mexicano, especie en peligro crítico, fue hallado por una niña en un río de Gales, desatando sorpresa por su presencia fuera de su hábitat

Lo que parecía una tarde cualquiera a la orilla del río terminó convirtiéndose en una historia difícil de creer. En Gales, una niña de 10 años encontró un ajolote mexicano, una especie considerada en peligro crítico de extinción, bajo un puente en el río Ogmore.

El pequeño anfibio, de piel pálida y aproximadamente 20 centímetros de largo, se encontraba oculto entre las piedras y presentaba heridas visibles en la cola y el vientre. Su aparición fuera de su hábitat natural —limitado a ciertas zonas de México— encendió de inmediato la curiosidad de especialistas y autoridades.

El ajolote, conocido científicamente como Ambystoma mexicanum, es una de las especies más emblemáticas de la biodiversidad mexicana. Su presencia en territorio británico resulta tan inusual como intrigante.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/limpian-el-agua-con-filtros-de-cabello-humano-para-rescatar-al-ajolote-y-devolverlo-a-su-habitat-en-ciudad-de-mexico-CH19871672

DE DESCUBRIMIENTO A MASCOTA

La protagonista de la historia, Evie, se encontraba acampando con su familia cuando notó el movimiento del animal entre las rocas. Sin dudarlo, lo rescató del agua y lo llevó con sus padres, quienes decidieron regresar antes de lo previsto a Leicester con el inesperado acompañante.

El ajolote fue bautizado como “Dippy”, en referencia al puente donde fue encontrado. La familia, sorprendida por la situación, optó por mantenerlo bajo su cuidado mientras se determina su destino.

“Llevo mucho tiempo diciendo a Evie que esas criaturas que ve en YouTube no son de verdad. ¡Y aquí estoy con una de ellas en mi cocina!”, relató la madre, reflejando el asombro que generó el hallazgo dentro del hogar.

UNA VIDA SALVADA Y MUCHAS PREGUNTAS

Especialistas en fauna consideran que la intervención de la menor fue crucial. Chris Newman, director de un centro de rescate, señaló que la niña probablemente salvó la vida del ajolote, dado su estado vulnerable al momento del hallazgo.

El caso ha abierto interrogantes sobre cómo un animal tan delicado llegó a un entorno completamente distinto al suyo. Entre las hipótesis se menciona la liberación accidental o intencional por parte de particulares, un fenómeno que no es inusual en especies exóticas.

Además, la popularidad reciente del ajolote ha crecido gracias a su aparición en el videojuego Minecraft, lo que ha incrementado su reconocimiento entre niños y jóvenes. Esto podría explicar cómo Evie logró identificarlo casi de inmediato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/deidad-mascota-y-especie-en-peligro-de-extincion-por-que-el-ajolote-es-tan-querido-en-mexico-MA15153197

DATOS CURIOSOS

• El ajolote mexicano puede regenerar extremidades, órganos e incluso partes del cerebro

• Su hábitat natural está reducido a canales de Xochimilco en México

• Fue declarado especie en peligro crítico por la reducción de su ecosistema

• Su popularidad creció tras aparecer en Minecraft en 2021

• Puede vivir toda su vida en estado larvario, sin completar la metamorfosis como otros anfibios

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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