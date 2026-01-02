$!¿Cómo proteger tu privacidad ante las revisiones de teléfonos en la frontera de Estados Unidos?

Los agentes de aduanas tienen amplia autoridad para registrar los dispositivos electrónicos de los viajeros que entran y salen de Estados Unidos. Aquí tienes consejos para mantener tus datos a salvo.

Cuando, en marzo, los agentes fronterizos estadounidenses no dejaron entrar a un científico francés tras revisar su teléfono, las autoridades francesas pusieron el grito en el cielo y culparon de la decisión a los mensajes que comentaban las políticas del presidente Donald Trump. Las autoridades estadounidenses negaron que la postura política hubiera influido, pero el incidente dejó a algunos viajeros con una pregunta urgente: ¿son legales este tipo de registros?

La respuesta corta es sí. Los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por su sigla en inglés) tienen amplia autoridad para revisar los teléfonos, portátiles y otros dispositivos electrónicos de los viajeros en virtud de una excepción a las protecciones de la Cuarta Enmienda contra los registros sin orden judicial.

La CBP realizó 55 mil 318 registros de dispositivos electrónicos en los puertos de entrada en el año fiscal 2025, según la agencia. Esta cifra es superior a la de los dos años anteriores, aunque solo representa el 0.01 por ciento de los casi 420 millones de viajeros que entraron o salieron del país por aire, tierra y mar en el año fiscal 2025, según la agencia.

“Estos registros se realizan para detectar contrabando digital, contenido relacionado con el terrorismo e información relevante para la admisibilidad de los visitantes, todo lo cual desempeña un papel fundamental en la seguridad nacional”, dijo en un comunicado Jessica Turner, portavoz de la CBP.

Puede que esto sea cierto, pero un número cada vez mayor de viajeros informan de que se les interroga sobre sus expresiones en línea, que están legalmente protegidas, al cruzar la frontera.

Varios factores, como el estatus de ciudadanía y el lugar por el que entras al país, determinan tus derechos a la privacidad digital en los puntos de control migratorios. Los no ciudadanos eran los dueños de la mayoría de los dispositivos registrados por la CBP en los últimos tres años, aunque la proporción de dispositivos registrados que pertenecían a ciudadanos estadounidenses aumentó a cerca del 25 por ciento desde el 21 por ciento en ese periodo.

A continuación, presentamos lo que los agentes de la CBP pueden y no pueden hacer con tus dispositivos, y las medidas que puedes tomar para salvaguardar tus datos privados.

¿TENGO QUE DESBLOQUEAR MI DISPOSITIVO?

Los agentes pueden exigir el acceso a los dispositivos electrónicos de cualquier viajero en un puerto de entrada por cualquier motivo. Si eres ciudadano estadounidense o residente legal permanente, como el titular de una green card, están obligados a dejarte entrar en el país aunque te niegues a desbloquear tu dispositivo. Sin embargo, los agentes pueden confiscar tu dispositivo y retenerlo durante cinco días, o más a discreción del supervisor, dijo Kabbas Azhar, miembro de Equal Justice Works en el Centro de Información sobre Privacidad Electrónica, un grupo de investigación y defensa sin fines de lucro.

Decidir si desbloqueas tu dispositivo es una elección “muy personal” que puede depender de la información que lleves encima, dijo Nate Wessler, subdirector del Proyecto de Expresión, Privacidad y Tecnología de la Unión Americana de Libertades Civiles. Si eres un médico cuyo teléfono contiene información privada sobre pacientes, por ejemplo, o un periodista con fuentes confidenciales, puede que estés menos dispuesto a introducir tu código de acceso ante un agente de la CBP.

“La gente tiene que sopesar las implicaciones prácticas”, dijo Wessler. “¿Preferirían intentar proteger su privacidad pero perder el uso de su teléfono durante semanas o meses potencialmente, o acabar dando la contraseña y facilitando al gobierno el registro?”.

Durante un registro básico, un agente examina el dispositivo a mano. Pero en raras ocasiones, los agentes pueden realizar una búsqueda avanzada, o forense, durante la cual copian el contenido del dispositivo en una computadora del gobierno para su posterior análisis. Una búsqueda forense puede incluso desenterrar algunos archivos que el propietario del dispositivo haya borrado, dijo Wessler.