Trump enfrenta demanda legal por eliminar la cobertura de atención de afirmación de género

WASHINGTON.-El Gobierno de Estados Unidos se enfrenta una nueva demanda de un grupo de empleados afectados por una nueva política que entró en vigor el jueves, la cual elimina la cobertura para la atención de afirmación de género de los programas federales de seguro de salud.

La queja, presentada el jueves por la Campaña de Derechos Humanos en nombre de los empleados, responde a un anuncio hecho en agosto por la Oficina de Gestión de Personal (OPM, por sus siglas en inglés).

En ésta se señaló que ya se no cubriría la “modificación química y quirúrgica de los rasgos sexuales de un individuo a través de intervenciones médicas” en los programas de seguro de salud para empleados federales y trabajadores del Servicio Postal de Estados Unidos.

De acuerdo a Kelley Robinson, presidenta de la Fundación de la Campaña de Derechos Humanos, afirma que esta política no tiene que ver con costos o atención, sino con expulsar a las personas transgénero y a las personas con cónyuges, hijos y dependientes transgénero de la fuerza laboral federal.

El escrito fue presentado ante la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo, en la que se incluyen testimonios de cuatro trabajadores federales actuales del Departamento de Estado, Salud y Servicios Humanos y el Servicio Postal que se verían directamente afectados por la eliminación de la cobertura.

Por ejemplo, el empleado del Servicio Postal tiene una hija cuyos médicos recomendaron la aplicación de bloqueadores de la pubertad y una posible terapia de reemplazo hormonal para su disforia de género diagnosticada, lo cual no estaría cubierto según la nueva política de la OPM, según la queja.

En ella se señala que los trabajadores presentan la reclamación en nombre de ellos mismos y de una “clase de empleados federales en situación similar”.

Cabe recordar que en el mes de diciembre, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos publicó propuestas que bloquearían la atención de afirmación de género para menores, entre ellas, una política que prohibiría que los fondos de Medicare y Medicaid se destinen a hospitales que brinden dicha atención a niños.

Según altos funcionarios de Trump, como el secretario de Salud y Servicios Humanos, Robert F. Kennedy Jr., califican la atención de afirmación de género como “mala práctica” para menores. No obstante, las restricciones van en contra de las recomendaciones de importantes grupos médicos como la Asociación Médica Estadounidense y la Academia Estadounidense de Pediatría.