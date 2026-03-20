Comunidad de Arizona alcanza 43.3 ºC, la mayor temperatura registrada en EU en un mes de marzo

CALIFORNIA- Una comunidad en el desierto del suroeste de Arizona alcanzó el jueves los 43.3 grados Celsius (110 Fahrenheit), rompiendo un récord de la temperatura más alta registrada en Estados Unidos en un mes de marzo. La temperatura récord ocurrió ligeramente afuera de Martinez Lake, Arizona, en el desierto de Yuma, mientras una ola de calor invernal abrasa el suroeste, según el Servicio Meteorológico Nacional. La comunidad se encuentra a unos 233 kilómetros (145 millas) al oeste de Phoenix, en la frontera entre Arizona y California.

El récord anterior de 422 ºC (108 ºF) se registró en Rio Grande City, Texas, en 1954 y el miércoles lo igualó la diminuta comunidad de North Shore, en un desierto de California. Para el jueves, varias localidades más de California habían alcanzado los 42.2 ºC (108 ºF). Entre ellas estaban Cathedral City, cerca del destino de Palm Springs en el desierto, y la localidad Thermal, al noreste de San Diego. Las altas temperaturas se registraron en el último día del invierno. Se pronosticó que Thermal alcanzará los 43.3 °C (110 °F) el viernes y podría igualar el récord.

“Para ponerlo en perspectiva, el primer día del año con 105° F (40.5 ºC) normalmente ocurre el 22 de mayo”, señaló el servicio meteorológico en un comunicado. La abrasadora ola de calor de esta semana ha provocado temperaturas máximas récord en decenas de lugares, entre ellos Phoenix, San Diego, Los Ángeles, Las Vegas y San Francisco. Ruben Pantaleon dijo que el calor no le molestaba mientras usaba una escobilla de goma para limpiar parabrisas de autos en un crucero en Thermal el jueves por la tarde. Llevaba pantaloncillos y tenía a la mano bebidas con electrolitos. “Ya me tomé tres de esas”, expresó bajo el intenso sol. “Es el desierto. Se pone muy caliente. No me preocupa”. Varias ciudades el jueves vivieron su día de marzo más caluroso del que se tenga registro, de acuerdo con el servicio meteorológico.

Phoenix alcanzó los 40.6 °C (105 °F), superando el récord anterior de 38.9 °C (102 °F) establecido el miércoles. Ese día fue la primera ocasión que se registran temperaturas de 37.8 ºC (100 ºF) o más en Phoenix en una fecha tan temprana en el año. La última vez que las temperaturas de la ciudad subieron por encima de 37.8 ºC durante marzo fue hace casi 40 años. Los senderos para excursionismo en los alrededores de la ciudad fueron cerrados el jueves debido al riesgo de enfermedades por calor. Las Vegas alcanzó los 35 °C (95 °F), superando el récord anterior de 34.4 °C (94 °F) establecido el miércoles. Seguirán registrándose entre 20 y 30 grados Fahrenheit por encima de las temperaturas normales de marzo durante el resto de la semana en el suroeste de Estados Unidos, antes de que el mercurio baje ligeramente a partir del domingo. Se prevé que muchas otras ciudades de la región registren su día más temprano en el año con más de 37.8 °C (100 °F) del que se tenga constancia, según el servicio meteorológico.

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