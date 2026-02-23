Con 38 años, Rob Jetten es el primer ministro más joven de Holanda

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/ 23 febrero 2026
    Con 38 años, Rob Jetten es el primer ministro más joven de Holanda
    El rey holandés Guillermo Alejandro (d) recibe al primer ministro holandés Rob Jetten (i) durante la firma de los Decretos Reales en la Sala de Reuniones del Palacio Huis ten Bosch en La Haya. EFE/EPA/Koen Van Weel

El nuevo gobierno de Jetten asumió el cargo un día antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania

LA HAYA- El rey neerlandés Guillermo Alejandro tomó juramento el a un nuevo gobierno de coalición minoritario en Holanda encabezado por el primer ministro más joven de la historia del país, quien tendrá que usar todas sus habilidades para tender puentes a fin de aprobar leyes y completar un mandato de cuatro años.

Rob Jetten, de 38 años, encabeza un gobierno de tres partidos integrado por su formación centrista D66, los democristianos de centroderecha y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, también de centroderecha.

TE PUEDE INTERESAR: Trump advierte a Europa que ya no necesita ‘pensar únicamente en la paz’, en medio de la crisis de Groenlandia

En conjunto, los partidos solo tienen 66 de los 150 escaños de la cámara baja del Parlamento, por lo que Jetten tendrá que negociar con legisladores de la oposición para encontrar apoyo para cada iniciativa legislativa que su gobierno quiera aprobar.

Jetten y su equipo de ministros prestaron juramento ante Guillermo Alejandro en el decorado Salón Naranja del palacio real, situado en un bosque en las afueras de La Haya. El rey le deseó buena suerte al nuevo gobierno “en tiempos inciertos”.

Un pequeño grupo de manifestantes del colectivo ambiental Extinction Rebellion protestó ante las rejas del palacio durante la ceremonia e hizo sonar sirenas mientras los nuevos ministros se alineaban para una foto formal.

Tras la foto tradicional del nuevo gabinete en las escalinatas del palacio, el nuevo gobierno planea comenzar a trabajar con su primera reunión por la tarde.

En un mensaje en X, Jetten manifestó que era “un enorme honor poder ponerse a trabajar como primer ministro”.

El gobierno prestó juramento 117 días después de las elecciones nacionales que el partido de Jetten ganó por un estrecho margen al Partido por la Libertad, encabezado por el legislador antiislam Geert Wilders. El resultado final se decidió sólo después de un recuento de votos por correo tras la cuarta elección nacional desde 2017 en los Países Bajos, que pasan por una época de gran fragmentación política.

El nuevo gobierno de Jetten asumió el cargo un día antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Ha prometido continuar el fuerte apoyo de su país a Kiev mientras combate a las fuerzas del presidente ruso, Vladímir Putin.

Jetten también ha señalado que seguirá gastando para reforzar el ejército neerlandés en tiempos de incertidumbre geopolítica.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Gobierno

Localizaciones


Holanda
Países Bajos

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra

Muere ‘El Mencho’: Empezó la guerra
true

‘El Mencho’: Trump puso a prueba a México... y México la pasó
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum afirmó que el operativo contra el líder del CJNG, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, contó con intercambio de información con Estados Unidos.

‘El Mencho’ ha muerto. ¿Qué pasará con el Cártel Jalisco Nueva Generación?
Historia. Winona Ryder interpretará a ‘Tabitha’ en la tercera temporada de ‘Merlina’, que ya se rueda en Dublín.

Winona Ryder se suma a ‘Merlina’ 3 y revive su mancuerna con Tim Burton
El nuevo frente frío y su masa de aire frío traerán temperaturas de hasta -10 grados en la República Mexicana. VANGUARDIA/ARCHIVO

Prepárese... Gran Masa de Aire Frío congelará a México; Frente Frío 37 azotará con heladas de -10 grados y lluvias en estos estados
Un eclipse lunar total teñirá la Luna de rojo durante la madrugada del 3 de marzo de 2026. El fenómeno será visible en todo México sin necesidad de equipo especial

Cielo se teñirá de rojo en México... se aproxima la Luna de Sangre en marzo de 2026
Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia

Kali Uchis y otros artistas cancelan eventos en Guadalajara por ola de violencia
El Estadio Corregidora será sede del amistoso internacional este 25 de febrero.

Confirmado: México vs Islandia sí se jugará en Querétaro tras operativo donde murió ‘El Mencho’