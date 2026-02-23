Con 38 años, Rob Jetten es el primer ministro más joven de Holanda

LA HAYA- El rey neerlandés Guillermo Alejandro tomó juramento el a un nuevo gobierno de coalición minoritario en Holanda encabezado por el primer ministro más joven de la historia del país, quien tendrá que usar todas sus habilidades para tender puentes a fin de aprobar leyes y completar un mandato de cuatro años.

Rob Jetten, de 38 años, encabeza un gobierno de tres partidos integrado por su formación centrista D66, los democristianos de centroderecha y el Partido Popular por la Libertad y la Democracia, también de centroderecha.

En conjunto, los partidos solo tienen 66 de los 150 escaños de la cámara baja del Parlamento, por lo que Jetten tendrá que negociar con legisladores de la oposición para encontrar apoyo para cada iniciativa legislativa que su gobierno quiera aprobar.

Jetten y su equipo de ministros prestaron juramento ante Guillermo Alejandro en el decorado Salón Naranja del palacio real, situado en un bosque en las afueras de La Haya. El rey le deseó buena suerte al nuevo gobierno “en tiempos inciertos”.

Un pequeño grupo de manifestantes del colectivo ambiental Extinction Rebellion protestó ante las rejas del palacio durante la ceremonia e hizo sonar sirenas mientras los nuevos ministros se alineaban para una foto formal.

Tras la foto tradicional del nuevo gabinete en las escalinatas del palacio, el nuevo gobierno planea comenzar a trabajar con su primera reunión por la tarde.

En un mensaje en X, Jetten manifestó que era “un enorme honor poder ponerse a trabajar como primer ministro”.

El gobierno prestó juramento 117 días después de las elecciones nacionales que el partido de Jetten ganó por un estrecho margen al Partido por la Libertad, encabezado por el legislador antiislam Geert Wilders. El resultado final se decidió sólo después de un recuento de votos por correo tras la cuarta elección nacional desde 2017 en los Países Bajos, que pasan por una época de gran fragmentación política.

El nuevo gobierno de Jetten asumió el cargo un día antes del cuarto aniversario de la invasión a gran escala de Rusia a Ucrania. Ha prometido continuar el fuerte apoyo de su país a Kiev mientras combate a las fuerzas del presidente ruso, Vladímir Putin.

Jetten también ha señalado que seguirá gastando para reforzar el ejército neerlandés en tiempos de incertidumbre geopolítica.