Con el nuevo portaaviones Fujian, China busca proyectar poder mucho más allá de sus costas

BANGKOK- China ha puesto en servicio su último portaaviones tras exhaustivas pruebas en el mar, reportó la prensa estatal el viernes, añadiendo a su flota un barco que, según los expertos, ayudará a la que ya es la Armada más grande del mundo a expandir su poder más allá de sus propias aguas. La agencia oficial de noticias Xinhua informó que el Fujian fue botado el miércoles en una base naval en la isla de Hainan, en el sur de China, en una ceremonia a la que asistió el presidente, Xi Jinping. TE PUEDE INTERESAR: Enfrenta China turbulencias con su propio avión de pasajeros, el jet C919 El Fujian es el tercer portaaviones de China y el primero que ha sido diseñado y construido en el país. Es quizás el ejemplo más visible hasta ahora de la masiva reforma y expansión militar de Xi, cuyo objetivo es contar con una fuerza modernizada para 2035 y que sea de “clase mundial” a mediados de siglo, lo que la mayoría interpreta como capaz de enfrentarse de igual a igual con Estados Unidos. Con esto, Beijing da un paso más para acercarse a la Marina estadounidense y a su flota de portaaviones y red de bases que le permiten mantener una presencia en todo el mundo. “Los portaaviones son clave para la visión del liderazgo chino de China como una gran potencia con una Armada de alta mar”, es decir, que pueda proyectar poder lejos de sus aguas costeras, indicó Greg Poling, director de la Iniciativa de Transparencia Marítima de Asia en el Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales.

CHINA QUIERE DISPUTAR AGUAS TAN LEJANAS COMO GUAM Para la Armada china, un objetivo es dominar las aguas cercanas del mar de China Meridional, el mar de China Oriental y el mar Amarillo alrededor de la llamada primera cadena de islas, que se extiende hacia el sur a través de Japón, Taiwán y Filipinas. Pero más adentro del Pacífico, también quiere poder disputar el control de la segunda cadena de islas, donde Estados Unidos tiene importantes instalaciones militares en Guam y otros lugares, señaló Poling. “Un portaaviones no sirve de mucho en la primera cadena de islas, pero es clave para disputar, si se quiere, el control con los estadounidenses en la amplia región del Indo-Pacífico”, añadió. La ejército “cada vez más capaz” de Beijing y su capacidad para “proyectar poder globalmente” es una de las razones por las que, en su último informe al Congreso, el Pentágono continuó calificándolo como “el único competidor de Estados Unidos con la intención y, cada vez más, la capacidad de remodelar el orden internacional”. Al mismo tiempo, China tiene derecho a “transformar su Armada en una armada estratégica de alta mar acorde con la fuerza nacional” del país, dijo Song Zhongping, un experto en asuntos militares asentado en Hong Kong.