Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, confirmó que su país no va a gastar más del 2.1 % de su PIB, asegurando que este porcentaje que aseguró posibilitará permitirá a España cumplir “en tiempo y forma” todos sus compromisos con las capacidades de la Alianza.

PEDRO SÁNCHEZ: ESPAÑA NO SUPERARÁ EL 2.1 % DEL PIB EN DEFENSA

El martes, Trump manifestó a los periodistas a bordo del Air Force One en su camino a La Haya para la cumbre, que su compromiso con el Artículo 5 “depende de su definición”.

” Es el único país que no paga. No sé cuál es el problema ”, concluyó Trump

” (España) es un lugar fantástico, y son gente estupenda, pero España es el único país, de todos los países, que se niega a pagar y, saben, quieren que les salga gratis, pero tendrán que devolvernos el dinero a través del comercio, porque no voy a permitir que eso ocurra. Es injusto ”, explicó el presidente estadounidense.

Ante esas acusaciones, recalcó que España ha defendido con convicción sus posiciones en la cumbre y no superará el 2,1 % del PIB de su gasto en defensa frente a las presiones para que llegara a un 5 %, algo que cree que habría aceptado España si hubiera habido otro presidente del Gobierno.

Sánchez desveló además que no tuvo oportunidad de conversar con el presidente estadounidense y ni siquiera de saludarle, lo que atribuyó a algo «casual».

¿QUÉ IMPLICA INCREMENTAR EL 5% EN DEFENSA?

Cuál es la razón de es aumento, porque Trump así lo exigió, ya que de lo contrario amenazó con retirar su protección a quienes no paguen.

Así también, es debido a que esta cifra corresponde al monto necesaio para mantener las capacidades de Defensa de la OTAN ante Rusia.

“Si no puedes llevar tanques al frente porque las carreteras o los puentes o los ferrocarriles no aguantan esos tanques ni su peso, entonces estos no tienen obviamente ningún valor”, explicó a la Agencia de Noticias AFP el embajador estadounidense ante la OTAN, Matthew Whitaker.

“Acordar estos objetivos es un hito importante, pero igual de crítico es el seguimiento”, afirmó a AFP la analista Marta Mucznik, del International Crisis Group.

“E igual de importante es garantizar que el dinero se invierte adecuadamente, cerrando las carencias de capacidades vitales para la seguridad europea y mantener la disuasión ucraniana a largo plazo”, concluyó Mucznik.

Con información de las Agencias de Noticias The Associated Press, AFP, EFE y OTAN.