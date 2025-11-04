Concluye el Vaticano que María no es ‘corredentora’ tras una larga disputa teológica

ROMA- El día de hoy el Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano concluyó que la Virgen María no puede ser considerada como “corredentora” y tampoco puede compartir con Jesús la facultad de salvadora de la humanidad en relación con el pecado, por lo que no se va a proclamar un nuevo dogma, con lo que pone fin a una larga disputa que existía entre los teólogos.

Siendo así, que el cardenal argentino Víctor Manuel Fernández, quien es el prefecto del que fuera el Santo Oficio, presentó un extenso documento titulado ‘Mater Populi Fidelis’ en una rueda de prensa, en dicho informe se lleva acabo un análisis sobre varios títulos con los que hacer referencia a María, la madre de Dios, y en el que queda claro que no se le puede definir como “redentora” o “mediadora” o que concede gracias.

“El eje que atraviesa todas estas páginas es la maternidad de María con respecto a los creyentes, cuestión que aparece reiteradamente, con afirmaciones que se retoman una y otra vez, enriqueciéndolas y completándolas, a modo de espiral, con nuevas consideraciones”, precisa el Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano.

“Teniendo en cuenta la necesidad de explicar el papel subordinado de María a Cristo en la obra de la Redención, es siempre inoportuno el uso del título de corredentora para definir la cooperación de María. Este título corre el riesgo de oscurecer la única mediación salvífica de Cristo y, por tanto, puede generar confusión y un desequilibrio en la armonía de verdades de la fe cristiana”, explica el documento presentado hoy.

En este sentido, añade el Dicasterio de la Doctrina de la Fe del Vaticano, “la devoción mariana, que la maternidad de María provoca, es presentada aquí como un tesoro de la Iglesia. La piedad del Pueblo fiel de Dios que encuentra en María refugio, fortaleza, ternura y esperanza, no se contempla para corregirla sino, sobre todo, para valorarla, admirarla y alentarla; dado que ésta es una expresión mistagógica y simbólica de una actitud evangélica de confianza en el Señor que el mismo Espíritu Santo suscita libremente en los creyentes”. De hecho prosigue, los pobres “encuentran la ternura y el amor de Dios en el rostro de María. En ella ven reflejado el mensaje esencial del Evangelio”.

Por su parte, Vatican News en su artículo titulado “Doctrinal Note on Marian titles: Mother of the faithful, not Co-redemptrix” detalla que Mater populi fidelis es el resultado de “un largo y complejo trabajo colegiado”; es en sí un “documento doctrinal sobre la devoción mariana, centrado en la figura de María, asociada a la obra de Cristo como Madre de los creyentes”; en el que da un fuerte “fundamento bíblico para la devoción a María, además de reunir diversas aportaciones de los Padres de la Iglesia, los Doctores de la Iglesia, elementos de la tradición oriental y el pensamiento de los Papas recientes”.

En lo que se refiere al título que en su momento se le concedió a María de “Corredentora”, Vatican News cita que el documento evoca que “algunos Papas lo han utilizado sin profundizar demasiado en su significado”. Generalmente, prosigue el informe, “lo han presentado de dos maneras específicas: en referencia a la maternidad divina de María (en tanto que ella, como Madre, hizo posible la Redención que Cristo consumó) o en referencia a su unión con Cristo en la Cruz redentora”.

Vatican News hace referencia a Concilio Vaticano II en donde se prescindió hacer uso el título debido a razones dogmáticas, pastorales y ecuménicas. San Juan Pablo II se refirió a María como “Corredentora” en por lo menos siete ocasiones, vinculando este título con el valor de salvadora “de nuestros sufrimientos cuando se ofrecen junto con los de Cristo, a quien María está unida especialmente en la Cruz”, añade Vatican News.

Por lo contrario, El Papa Francisco manifestó su oposición al uso del título “Corredentora” en por lo menos tres ocasiones.