Condiciona EU ayuda a México a extradiciones de narcos

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    Condiciona EU ayuda a México a extradiciones de narcos
    En febrero de 2025, EU designó como organizaciones terroristas extranjeras a cinco cárteles de México. AP

Señala Estrategia Nacional de Control de Drogas de la Casa Blanca prioridad al envío de líderes de organización del narco

La Administración Trump afirmó hoy que la ayuda a México en la lucha contra los cárteles del narcotráfico estará condicionada a resultados concretos del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum entre los que incluyó el arresto y extradición de los líderes de dichas organizaciones criminales.

Tras días que el Gobierno de Estados Unidos solicitara a México la extradición del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y otros 9 individuos, por colaborar con el Cártel de Sinaloa, la Casa Blanca publicó su Estrategia Nacional de Control de Drogas donde aseguró se priorizará las extradiciones desde México.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/tiroteo-cerca-de-la-casa-blanca-deja-un-herido-por-las-fuerzas-del-orden-BA20465747

“Esta ayuda estará condicionada a resultados tangibles, incluyendo la adopción de medidas apropiadas para arrestar, enjuiciar y extraditar a los líderes de las Organizaciones Terroristas Extranjeras así como desmantelar laboratorios de drogas sintéticas”, dice la edición 2026 de la estrategia de la Casa Blanca.

Apenas en febrero de 2025, el Departamento de Estado designó al Cártel de Sinaloa y a otros cinco cárteles del narcotráfico mexicano como Organizaciones Terroristas Extranjera y apenas la semana pasada la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York acusó a Rocha Moya por colaborar con dicho grupo.

“El Departamento de Estado... en coordinación con el Departamento de Justicia y con apoyo del Departamento de Guerra, liderará los esfuerzos diplomáticos y del sector judicial para asegurar una cooperación robusta, sostenida y medible por parte del Gobierno de México para identificar y desmantelar organizaciones criminales transnacionales y organizaciones terroristas extranjeras que operan en su territorio”, añade la nueva estrategia antinarcóticos de la Casa Blanca.

“Esto incluye fortalecer la coordinación entre EU y México contra las amenazas transnacionales mediante programas de capacitación para funcionarios mexicanos del sector judicial y de aplicación de la ley, intercambio de inteligencia, seguridad fronteriza y apoyo a operaciones conjuntas”, añade la estrategia.

Apenas en enero, Grupo Reforma reveló que de acuerdo con datos oficiales de EU, el Gobierno de la Presidenta Sheinbaum había roto en 2025 el récord histórico en el total de transferencias de presuntos capos mexicanos hacia EU -contando tanto extradiciones como expulsiones- sumando un total de al menos 133; dicha cifra que superó el anterior récord anual de 115 en 2012 bajo el Gobierno de Felipe Calderón.

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