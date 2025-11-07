Congresista aliada de Trump se postulará para la gobernación de Nueva York

NUEVA YORK.-La congresista republicana Elise Stefanik anunció que aspira a la gobernación de Nueva York en las elecciones de 2026, al mismo tiempo que lanzó acusaciones contra la actual gobernadora demócrata Kathy Hochu.

Fue a través de un vídeo que realizó el anunció y en el que acusa a Hochul de ser “la peor gobernadora de EEUU”, está acompañado por diversas imágenes de Nueva York así como de recortes de periódicos que señalan la alta tasa de impuestos, el éxodo de familias por el alto coste de los alquileres, energía eléctrica y de alimentos.

“Elise Stefanik solucionará la catástrofe provocada por Kathy Hochul y restaurará la grandeza de Nueva York”, indica el mensaje de la aliada de Trump.

También intercala imágenes de Hochul dando su apoyo a Zohran Mamdani, elegido esta semana alcalde de la ciudad, y de él asegurando que la policía de la ciudad era “racista, anti-queer y una gran amenaza contra la seguridad pública” durante las protestas en Nueva York por la muerte del afroamericano George Floyd a manos de un policía blanco en Minnesota.

“Somos el estado más caro debido al gobierno de un solo partido, el demócrata, liderado por Hochul”, indica además en un mensaje en el que asegura a los neoyorquinos que “de las cenizas de las fallidas políticas de Hochul, Nueva York resurgirá como siempre lo hace”.

Cabe recordar que la neoyorquina fue electa a la Cámara de Representantes representando un distrito al norte del estado -zona más conservadora- cuando sólo tenía 30 años y en ese entonces hizo historia como la más joven en la Cámara Baja.

Además fue en enero del 2025, tras su retorno a la Casa Blanca, que Trump le nombró embajadora ante la ONU, sin embargo, en marzo lo retiró, preocupado en cómo su salida afectaría la representación republicana en la Cámara.

Stefanik, quien promete, de ser electa, reducir el coste de facturas de energía y de los alimentos, luchar por las familias y las pequeñas empresas, resaltó “Gente de Nueva York, no importa si son republicanos, independientes o demócratas, ¡ya basta!”

Por otro lado recordó la ola de inmigrantes que llegó a Nueva York durante los pasados dos años y el apoyo que dio la gobernadora al alcalde Eric Adams.

“Los principales líderes de la ciudad de Nueva York afirman que una ola de delincuencia migrante ha azotado la ciudad; miembros de pandillas extranjeras están aterrorizando a neoyorquinos inocentes. La culpa recae en el absoluto desprecio por la ley y en las fallidas políticas de Kathy Hochul”, aseveró.

Ante ello Hochul, la primera mujer gobernadora de Nueva York contestó de inmediato el anuncio de StefaniK en su página de X: “Elise Stefanik se postula para entregarle Nueva York a Donald Trump y aumentar los costos. ¡Ni hablar! Mi mensaje para la ‘principal aliada’ de Trump: ¡Adelante!”.