Congreso boliviano prorroga estado de excepción por 90 días ante posibles protestas

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    Congreso boliviano prorroga estado de excepción por 90 días ante posibles protestas
    La policía escolta a maestros durante una protesta antigubernamental en La Paz, Bolivia, el martes 15 de septiembre de 2026. AP

Las manifestaciones sociales exigiendo nuevas medidas económicas no han cesado y el gobierno nacional mantiene su postura represiva

La Asamblea Legislativa de Bolivia aprobó el jueves en la madrugada la ampliación por 90 días del estado de excepción a pedido del presidente Rodrigo Paz para evitar nuevos conflictos en medio de un creciente malestar social.

Durante la sesión, que había iniciado el miércoles por la tarde, los ministros de Defensa, Ernesto Justiniano, y de Gobierno, Marco Antonio Oviedo, explicaron la necesidad de extender la medida hasta la segunda semana de diciembre tras la experiencia de las protestas durante más de 50 días entre mayo y junio que asfixiaron principalmente a La Paz y a su vecina ciudad de El Alto.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/gobierno-de-bolivia-busca-ampliar-estado-de-excepcion-ante-amenaza-de-protestas-IN23484268

En medio de las manifestaciones Paz decretó en junio un estado de excepción por 90 días que prohibió el bloqueo de calles y rutas y autorizó que las Fuerzas Armadas apoyaran de forma temporal a la policía “para recuperar el orden, liberar las vías y proteger a la población”.

En su exposición ante el pleno de la Asamblea el ministro Oviedo advirtió sobre “una eventual reactivación y articulación de bloqueos, marchas, paros y concentraciones con posible afectación a sectores estratégicos como combustibles, alimentos, medicamentos, oxígeno e infraestructura crítica”.

La vigencia del estado de excepción no ha frenado las protestas. En el centro del país, cocaleros y campesinos marcharon recientemente mientras maestros y adultos mayores exigieron a Paz en una manifestación una pronta solución a la crisis económica.

El sector empresario demandaba la prórroga de la norma y ha incluso planteado la necesidad de aprobar una ley contra el corte de rutas. Por su parte, la Asamblea Legislativa de Santa Cruz —la región que es el motor económico del país— aprobó una norma contra los bloqueos en su jurisdicción.

El gobierno nacional no sólo ha puesto el foco en las protestas, sino también en la violencia criminal luego de que se registraran asesinatos en rutas de tráfico de drogas cerca de la frontera con Brasil.

Recientemente, el gobierno ordenó la militarización de una zona cercana a la frontera después de que se reportaran cuatro asesinatos en poco más de 24 horas.

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