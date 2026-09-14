Gobierno de Bolivia busca ampliar estado de excepción ante amenaza de protestas

+ Seguir en Seguir en Google
Internacional
/
    Gobierno de Bolivia busca ampliar estado de excepción ante amenaza de protestas
    Manifestantes marchan contra el aumento de los precios del diésel y la escasez de combustible en Cochabamba, Bolivia, el viernes 4 de septiembre de 2026. AP

La inestabilidad política en territorio boliviano se ha intensificado por el anuncio del fin del subsidio a la gasolina, golpeando más la estabilidad económica de la población

El gobierno de Bolivia enviará al Legislativo un decreto para ampliar el estado de excepción que vence en seis días en medio de voces a favor y en contra, un creciente malestar social y amenazas de protestas.

“Vamos a presentar un decreto ante la Asamblea Legislativa para ampliar el estado de excepción. Una comisión legislativa también ha presentado la misma solicitud”, anticipó el fin de semana el ministro de Gobierno, Marco Antonio Oviedo.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-exhibe-a-fernando-cerimedo-socio-de-la-derecha-diario-acusado-de-intento-de-feminicidio-contra-su-esposa-MK22937748

El presidente centroderechista Rodrigo Paz dictó la medida hace tres meses para frenar las duras protestas con cortes de rutas que por 53 días paralizaron gran parte del país entre junio y julio y que reclamaban su renuncia.

La Constitución establece que una vez finalizado el estado de excepción no puede declararse otro en un año, a menos que sea aprobado por La Asamblea.

La semana pasada una comisión de diputados oficialistas aprobó una resolución para ampliar la medida por 90 días ante anuncios de movilización de varios sectores y sindicatos por la escasez de combustible y dólares que están elevando los precios.

“No estamos de acuerdo en ampliar el estado de excepción. De nada sirve, el gobierno no soluciona los problemas de la gente”, dijo la diputada Elena Pachucute del bloque mayoritario de oposición.

“La gente necesita seguridad en las calles y seguridad jurídica para seguir trabajando. La ampliación es necesaria”, sostuvo la oficialista Claudia Bilbao.

Los gremios empresariales están demandando la prorroga de la medida y han planteado una ley contra el corte de rutas. Sólo la Asamblea Legislativa regional de Santa Cruz aprobó una norma contra los bloqueos para su jurisdicción. Transportistas, vendedores informales, maestros y cocaleros, entre otros, anticiparon movilizaciones.

GOBIERNO QUITARÁ SUBSIDIO A LA GASOLINA COMO CONDICIÓN DEL FMI

De ampliarse la medida tendrá vigencia hasta fin de año, cuando el gobierno anunció que quitará totalmente el subsidio a los carburantes que tiene un alto costo fiscal y es una de las condiciones del Fondo Monetario Internacional (FMI) para desembolsar un crédito de mil 900 millones de dólares. Hace nueve meses se levantó parcialmente el subsidio.

Paz heredó problemas acumulados de gobiernos anteriores como la caída en la producción de hidrocarburos, dificultades para importar combustibles y otros productos, escasez de divisas, inflación y un creciente malestar.

En casi un año de gobierno Paz no ha logrado resolver los problemas heredados y se ha visto salpicado por escándalos que mermaron más su credibilidad, según analistas.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/fiscalia-de-bolivia-acusa-al-expresidente-evo-morales-de-terrorismo-por-bloqueos-viales-OF22508978

“El gobierno usó el estado de excepción para desmovilizar a los sindicatos, pero no para resolver los problemas y ahora está en mayor fragilidad política”, opinó la analista Jimena Costa a radio Panamericana.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Crisis Económica
Gobierno
Manifestaciones

Localizaciones


Bolivia

AP

AP

AP (Associated Press) es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

La agencia produce contenido multimedia a medios y audiencias en varios idiomas sobre noticias de última hora hasta datos electorales y conflictos internacionales.

Selección de los editores
Miedos clásicos y miedos modernos

Miedos clásicos y miedos modernos
NosotrAs: Entre el saber y el sentir

NosotrAs: Entre el saber y el sentir

500 diputaciones están en juego; los resultados van a definir si la 4T conserva la mayoría calificada.

Aseguran que Morena, PAN y PRI violaron el proceso electoral al presentar a sus ‘defensores’
Un ataque armado durante un partido de futbol en San Francisco del Rincón dejó siete personas heridas y una víctima mortal.

Ataque armado en partido de futbol en Guanajuato deja un muerto y seis heridos (VIDEO)
Sheinbaum reabrirá el registro del programa Jóvenes Escribiendo el Futuro 2026, que ofrece un apoyo económico bimestral de 5 mil 800 pesos.

Sheinbaum reabre registro para depositarle 5 mil 800 pesos bimestrales a hombres y mujeres; requisitos y cómo inscribirse
La tienda de socios Sam’s Club mantiene una promoción con la que se busca reforzar su estrategia de mayoreo para aquellos clientes que compran grandes volúmenes de productos para surtir sus negocios.

¡Haz rendir tu lana! ¿Cómo funciona la promoción que te regala productos en el Sam’s Club para socios?
Yahir también estuvo en riesgo durante la semana, pero consiguió la salvación el viernes y tomó la decisión de autosalvarse.

La Casa de los Famosos México... ¿Quién fue el séptimo eliminado?
Varini llegó al Necaxa con prestigio, juventud y el crédito de haber convertido a un equipo modesto en protagonista. Pero en Aguascalientes la historia se revirtió.

Del protagonismo al fracaso: Martín Varini se va del Necaxa tras su derrumbe en el Apertura 2026