A días de diálogo por la paz, intercambian ataques Rusia y Ucrania: 2 muertos

Ataques con drones dejaron un muerto en Ucrania y otro en Rusia, informaron las autoridades el sábado antes de nuevas conversaciones la próxima semana para poner fin a la guerra.

El avión no tripulado impactó un edificio residencial en la ciudad portuaria del mar Negro de Odesa y cobró la vida de una anciana, según el Servicio Estatal de Emergencias de Ucrania.

TE PUEDE INTERESAR: Planean en EU gastar 38,300 mdd para aumentar su capacidad de detención de inmigrantes

En Rusia, un civil murió en un ataque ucraniano con drones contra un automóvil en la región fronteriza de Briansk, indicó el gobernador regional Alexander Bogomaz.

Las autoridades instaladas por Rusia informaron que un ataque aéreo ucraniano contra una aldea el sábado hirió a 15 personas en la región ucraniana de Luhansk parcialmente ocupada.

Los ataques se produjeron un día después que una ofensiva ucraniana con misiles mató a dos personas e hirió a cinco más en la ciudad fronteriza rusa de Bélgorod, según el gobernador regional Viacheslav Gladkov.

Por su parte, la próxima semana se celebrará en Ginebra otra ronda de conversaciones mediadas por Estados Unidos entre enviados de Moscú y Kiev, a pocos días del cuarto aniversario de la invasión rusa a gran escala de su vecino, indicaron funcionarios de ambos países el viernes.

El diálogo tendrá lugar el martes y el miércoles, señaló el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, en un comunicado difundido por agencias noticiosas rusas.

El asesor de comunicación del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, Dmytro Lytvyn, confirmó la nueva ronda de negociaciones.

Las conversaciones se celebran en un contexto de combates continuados a lo largo de la línea del frente, de aproximadamente mil 250 kilómetros (750 millas); de incesantes bombardeos rusos sobre zonas civiles y la red eléctrica ucraniana, y los operativos casi diarios de Kiev con drones de largo alcance contra activos vinculados a la guerra en territorio ruso.

Los esfuerzos previos encabezados por Estados Unidos para encontrar una solución de consenso a la guerra —como las recientes dos rondas de conversaciones en Abu Dabi, la capital de Emiratos Árabes Unidos—, no han logrado resolver asuntos complicados como el futuro del corazón industrial ucraniano, la región del Donbás, que está ocupada en gran parte por las tropas rusas.

En su intervención en la Conferencia de Seguridad de Múnich anual el sábado, Zelenskyy dio las gracias repetidamente a los aliados estadounidenses y europeos por ayudar a Ucrania proporcionando sistemas de defensa antiaérea que protegen infraestructura como las centrales energéticas y “salvan vidas”.

”Los ataques rusos ocurren casi todas las noches en Ucrania y, al menos una vez a la semana, son ataques masivos”, aseveró el mandatario, que habló en inglés. “Sin ustedes, estadounidenses, europeos y todos los que están con nosotros, habría sido muy, muy difícil resistir”.

Además, reiteró su convicción de que las garantías de seguridad para Ucrania deben preceder a cualquier acuerdo de paz con Rusia.

Zelenskyy dijo la semana pasada que Estados Unidos ha dado a Ucrania y Rusia de plazo hasta junio para alcanzar un acuerdo. Los plazos fijados anteriormente por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, han vencido sin grandes consecuencias.