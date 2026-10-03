Copiloto de FlyDubai que atacó a piloto tenía prohibido volar en Omán por temores de extremismo

TEL AVIV- El copiloto de FlyDubai que, según funcionarios, estuvo cerca de provocar que un vuelo con destino a Tel Aviv se estrellara con 182 personas a bordo fue inhabilitado para volar por su país natal, Omán, por preocupaciones de que había adoptado posturas extremistas, dijo el sábado una persona familiarizada con el asunto. El copiloto fue contratado posteriormente por la aerolínea con sede en los Emiratos Árabes Unidos, dijo la persona, que habló bajo condición de anonimato para tratar la investigación en curso. No estaba claro por el momento hasta qué punto fue investigado cuando fue contratado en los EAU. La decisión de Omán de inhabilitar al copiloto para volar fue reportada en primera instancia por The Wall Street Journal. El ataque de esta semana provocó una crisis en la industria de viajes de la región, y plantea interrogantes sobre la seguridad aérea.

Los Emiratos Árabes Unidos han cancelado todos los vuelos a Israel, lo que complica los viajes de cientos de pasajeros que vuelan entre ambos países en un día típico. Israel y el reino emiratí acordaron vuelos de repatriación, a partir del viernes, para traer de vuelta a los pasajeros varados después de que se suspendieran los viajes comerciales entre ambos países, según un funcionario israelí que no estaba autorizado a declarar públicamente y habló bajo condición de anonimato. El primer vuelo de repatriación salió de los Emiratos Árabes Unidos poco antes de las 11 p.m. y aterrizó en Tel Aviv poco después de la 1 a.m., según el sitio web del Aeropuerto Internacional Ben Gurion. Dubái ha sido un destino popular para los israelíes desde que Tel Aviv y Abu Dabi establecieron relaciones en 2020 como parte de los Acuerdos de Abraham del gobierno del presidente estadounidense Donald Trump para normalizar vínculos entre Israel y países árabes. El ataque plantea interrogantes sobre el extremismo Trump dijo a los periodistas que la información preliminar que ha recibido sugiere vínculos entre el ataque y Teherán, pero no dio detalles. También señaló que, si se determina que agentes iraníes estuvieron detrás del ataque, Estados Unidos “los golpeará muy duro”.

Los investigadores israelíes participan en la pesquisa, pero los emiratíes están al frente, según un funcionario que no estaba autorizado a hablar con los medios y declaró bajo condición de anonimato. No se sabe si el atacante formaba parte de un grupo, indicó el funcionario, y añadió que actualmente no hay pruebas de un vínculo con Irán. El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu ha dicho que el copiloto había pasado por una “radicalización islamista”, pero no aportó pruebas que sustentaran su aseveración. “Ahora investigamos si fue enviado, y quienquiera que lo haya enviado pagará un precio muy alto”, afirmó Netanyahu en un mensaje en video el viernes. El momento supone una prueba para el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, que se ha labrado una reputación por construir medidas eficaces contra actividades extremistas, pero que también se ha mostrado molesto en el pasado ante críticas por fallas de seguridad.

“A los emiratíes les va a interesar proteger su reputación”, dijo Jon Alterman, presidente de Seguridad Global y Geoestrategia del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales en Washington. “Creen que la gente debería verlos como un lugar muy seguro, no como un lugar con fallas graves”. El vuelo de FlyDubai cayó en picada hasta los 15 mil pies Continúan surgiendo detalles del vuelo, que otros miembros de la tripulación aterrizaron con seguridad en Tabuk, Arabia Saudí, el miércoles. Smit Machchhar, el capitán herido, así como el copiloto, fueron trasladados el jueves desde Arabia Saudí a los Emiratos Árabes Unidos, informó el reino. Machchhar se recupera en un hospital de Abu Dabi. Habló con el primer ministro de India, Narendra Modi, en una videollamada televisada el viernes, y describió el terror que enfrentó tras ser atacado en la cabina cerrada. “Tenía muchas heridas. Me había caído”, relató, con la cabeza vendada, mientras rompía en llanto. “Estaba luchando por mi vida. En un momento, me di cuenta de que si no me levantaba... entonces los pasajeros perderían la vida”. Las primeras señales de problemas llegaron más de dos horas después de iniciado el vuelo, cuando el avión descendió de repente hasta los 5.000 metros (16.600 pies), la pérdida de altitud más pronunciada registrada por plataformas de seguimiento de datos. Pero instantes antes de la caída en picada, los pasajeros sentados cerca de la parte delantera del avión oyeron sonidos de una pelea dentro de la cabina, dijo el pasajero Daniel Schlichter, que iba sentado en la segunda fila. Segundos después, ascendió hasta los 6.600 metros (21.725 pies) antes de volver a descender poco después a 4.500 metros (15.000 pies), altitud que mantuvo hasta aterrizar con seguridad más de una hora después. “El avión empezó a bajar muy rápido y todos nos fuimos hacia atrás, como si la gravedad nos empujara hacia atrás”, contó Schlichter. El capitán logró abrir la puerta de la cabina, lo que permitió que los pasajeros entraran y sometieran al atacante mientras el Boeing 737, con 174 pasajeros y ocho miembros de la tripulación, la mayoría israelíes, descendía bruscamente. Los pasajeros sacaron al copiloto de la cabina a la fuerza y lo llevaron al suelo de la cabina principal, donde le ataron las manos con auriculares. Colocaron al piloto herido a pocos centímetros de él, y un dentista atendió sus heridas. Schlichter y el dentista dijeron que no había ningún cuchillo visible ni otra arma en la parte delantera del avión. “Podía ver toda la sangre en el suelo, y no podía creer que siguiera vivo porque tenía muchísimas lesiones”, dijo Schlichter, refiriéndose al capitán.

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