Corea del Norte dice que su reciente ejercicio con fuego real mostró ‘capacidad ofensiva formidable’

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    Corea del Norte dice que su reciente ejercicio con fuego real mostró ‘capacidad ofensiva formidable’
    Una pantalla de televisión muestran imágenes de archivo del lanzamiento de un misil norcoreano durante un programa noticioso en la estación de trenes, el sábado 12 de septiembre de 2026, en Seúl, Corea del Sur. AP

Sin embargo, no hay aún verificaciones oficiales de las declaraciones de las fuerzas armadas norcoreanas sobre estos ataques

Corea del Norte aseguró el lunes que llevó a cabo un ejercicio conjunto con fuego real que involucró misiles, artillería y drones, y demostró “capacidad ofensiva formidable”.

La Agencia Central de Noticias de Corea indicó que el ejercicio del sábado tenía como objetivo familiarizarse con el procedimiento para operar el sistema integrado de control de potencia de fuego. El ejército surcoreano había indicado previamente que detectó lanzamientos de misiles balísticos de corto alcance desde la zona de Wonsan, en la costa oriental de Corea del Norte.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/corea-del-sur-intenta-confirmar-si-kim-jong-un-tiene-un-hijo-pero-es-probable-que-su-hija-siga-siendo-la-heredera-IF23409441

Tras observar el ejercicio, el mariscal Pak Jong Chon manifestó que el entrenamiento “aumentará la especialización que posibilita derrotar completamente de manera estructural las fuerzas armadas enemigas en cualquier momento en que se dé la orden”. Añadió que los sistemas de armas movilizados demostraron “capacidad ofensiva formidable””, según la ACNC.

Es extremadamente difícil verificar de manera independiente las afirmaciones norcoreanas sobre sus pruebas armamentísticas. El Estado Mayor Conjunto de Corea del Sur indicó que varios de los misiles disparados el sábado recorrieron unos 250 kilómetros (155 millas) cada uno hacia las aguas orientales de Corea del Norte. Las distancias de vuelo indican que los proyectiles están diseñadas para atacar objetivos en Corea del Sur.

Se trata de los primeros lanzamientos públicos de misiles balísticos de Corea del Norte en unas tres semanas.

El presidente estadounidense Donald Trump redujo el mes pasado la duración de un importante ejercicio militar bilateral con Corea del Sur, aludiendo a lo que calificó como una buena relación con su homólogo norcoreano Kim Jong Un. La decisión parece un intento por reactivar la diplomacia entre ambos, pero Corea del Norte rechazó el acercamiento de Trump y sostuvo que eso no cambiaba su “naturaleza provocadora y agresiva”.

Impulsado por el avance de su arsenal nuclear y por el fortalecimiento de sus vínculos con Rusia y China, expertos señalan que Kim probablemente cree que tiene un mayor margen de maniobra en una posible negociación con Estados Unidos que cuando se reunió por primera vez con Trump entre 2018 y 2019.

Kim afirmó a principios de este año que podría volver a las conversaciones si Estados Unidos abandona su “política hostil” contra su país y respeta lo que él denomina el estatus del Norte como Estado nuclear.

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