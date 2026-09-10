Corea del Sur intenta confirmar si Kim Jong Un tiene un hijo, pero es probable que su hija siga siendo la heredera

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    Corea del Sur intenta confirmar si Kim Jong Un tiene un hijo, pero es probable que su hija siga siendo la heredera
    El líder norcoreano Kim Jong Un observa junto a su hija Kim Ju Ae, a la izquierda, durante la ceremonia de puesta en servicio del destructor “Kang Kon” en el puerto de Wonsan, en la provincia de Kangwon, el 6 de septiembre de 2026. AP

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) afirmó que, incluso si existiera un hijo, este no estaría en condiciones de suceder a Kim

El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur dijo que está tratando de determinar si el líder norcoreano Kim Jong Un tiene un hijo mayor, al tiempo que reafirmó su evaluación de que su hija es la probable heredera del liderazgo de la nación.

Es probable que el comunicado de la agencia de espionaje del jueves fuera una respuesta a un reciente informe de los medios de comunicación según el cual las autoridades de inteligencia surcoreanas han determinado que Kim no tiene ningún hijo con su esposa, Ri Sol Ju.

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El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) afirmó que, incluso si existiera un hijo, este no estaría en condiciones de suceder a Kim, quien tomó las riendas del gobierno de Corea del Norte tras la muerte de su padre en 2011.

Según informes , la hija de Kim , que se llama Kim Ju Ae y tiene alrededor de 13 años, probablemente sea la sucesora de su padre en el liderazgo de Corea del Norte, según ha declarado anteriormente la agencia.

El Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) declaró que aún intentaba verificar si la hija de Kim tiene un hermano mayor, pero dadas las circunstancias actuales, este no puede ser el heredero de su padre, incluso si existiera.

La agencia indicó que Kim Jong Un también tiene un hijo menor cuyo sexo no ha sido confirmado.

El comunicado del jueves no ofreció detalles sobre la evaluación del Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) respecto a la sólida posición política de Kim Ju Ae. Sin embargo, previamente citó un análisis exhaustivo de sus actividades públicas y los protocolos estatales que se le proporcionaron.

Desde finales de 2022, la hija de Kim lo ha acompañado a numerosos eventos de gran relevancia, incluidos lanzamientos de misiles y grandes desfiles militares.

Los medios estatales afirmaron que ella es la hija “más querida” o “respetada” de su padre y difundieron imágenes y fotos que demostraban su cercanía y su creciente posición política.

La mención de su nombre se basa en el relato del exjugador de la NBA Dennis Rodman , quien recordó haber sostenido en brazos a la hija pequeña de Kim Jong Un durante un viaje a Pyongyang, la capital de Corea del Norte, en 2013.

En 2023, un legislador surcoreano afirmó que el Servicio Nacional de Inteligencia (NIS) informó a un comité legislativo que Kim Ju Ae tenía un hermano mayor. Sin embargo, según se informó, la agencia aclaró que aún estaba tratando de verificar los informes que indicaban que el líder norcoreano tenía un hijo.

El hecho de que tenga un hermano mayor es una cuestión clave en los debates externos sobre los posibles planes de sucesión de Corea del Norte, debido a su arraigado sistema de patriarcado y al poder dominado por los hombres.

Desde su fundación en 1948, los tres líderes de Corea del Norte han sido varones de la familia Kim. Kim Jong Un fue precedido por su padre, Kim Jong Il, y su abuelo, Kim Il Sung.

Algunos expertos dudan de que los ancianos altos funcionarios norcoreanos acepten el mando de una mujer. También señalan que el ascenso al poder de Kim Ju Ae podría significar, a la larga, el fin del gobierno de su familia si se casa con un hombre de otra familia y cede el poder a su hijo.

Otros expertos afirman que Kim Jong Un, de 42 años, aún es demasiado joven para designar a su heredero, una medida que podría disminuir su poder absoluto.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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