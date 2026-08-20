$!Corea del Norte lanzó unos 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, según informó Corea del Sur

Corea del Norte lanzó el jueves unos 10 misiles balísticos de corto alcance hacia el mar, según informó el ejército surcoreano, un día después de que Corea del Norte restara importancia a la decisión estadounidense de reducir los ejercicios militares conjuntos con Corea del Sur en un aparente intento de reanudar la diplomacia. El Estado Mayor Conjunto informó que los lanzamientos se produjeron desde la región capital de Corea del Norte alrededor de las 5 de la tarde.

Los militares afirmaron que los misiles fueron lanzados hacia las aguas orientales de Corea del Norte. El ejército afirmó que Corea del Sur ha reforzado su sistema de vigilancia y que está coordinando estrechamente la información sobre los lanzamientos con Estados Unidos y Japón. El consejo de seguridad nacional de la presidencia de Corea del Sur celebró una reunión de emergencia para discutir los lanzamientos. Tras la reunión, el consejo emitió un comunicado instando a Corea del Norte a detener los lanzamientos de misiles balísticos, prohibidos por las resoluciones del Consejo de Seguridad de la ONU.

La oficina del primer ministro japonés había declarado anteriormente que había detectado un presunto lanzamiento de misil. El miércoles, los ejércitos de Corea del Sur y Estados Unidos anunciaron que reducirían sus ejercicios militares Ulchi Freedom Shield, que tenían una duración prevista de 11 días. Donald Trump ordenó previamente al Pentágono que “redujera sustancialmente” los ejercicios, justo antes de que comenzaran el lunes. Trump citó lo que, según él, era una buena relación con Kim y la negativa de Corea del Sur a apoyarlo en la guerra de Irán. Kim Yo Jong, la influyente hermana del líder norcoreano Kim Jong Un, desestimó el acercamiento de Trump el miércoles. Dijo que ni siquiera merecía un comentario. «El carácter provocador y agresivo de los ejercicios no cambiará, aunque se haya reducido su duración y magnitud», afirmó. «Si Estados Unidos cree que puede presentar su reciente medida como un acto de supuesta buena fe, no obtendrá el resultado deseado». También mencionó una serie de otros ejercicios militares llevados a cabo por Estados Unidos y Corea del Sur a principios de este año, así como el impulso de Corea del Sur para introducir submarinos de propulsión nuclear.