Corte Suprema de EU anula una ley histórica que protegió el voto de las minorías durante 60 años, así les afecta

WASHINGTON- El presidente Lyndon B. Johnson sabía que la legislación que estaba a punto de firmar era trascendental, una ley cuya aprobación exigió la valentía de ciertos miembros del Congreso porque la votación podría sus escaños. Como reconocimiento, tomó la inusual decisión de trasladar la firma del Despacho Oval al Capitolio. Fue el 6 de agosto de 1965, cinco meses después de que el ataque del “Domingo Sangriento” contra manifestantes por los derechos civiles en Selma, Alabama, impulsó el proyecto de ley que se conoció como Ley del Derecho al Voto.

En las seis décadas transcurridas desde entonces, se convirtió en una de las normas más trascendentales en la historia del país, al impedir la discriminación contra las minorías en las urnas y contribuir a la elección de miles de representantes negros e hispanos en todos los niveles de gobierno. El miércoles, la Corte Suprema de Estados Unidos anuló un pilar importante de la ley que había servido de protección contra la discriminación racial en el voto y la representación. La decisión llegó más de una década después de que el tribunal socavara otro principio clave de la norma, lo que condujo a leyes electorales restrictivas en varios estados. Activistas del derecho al voto y los derechos civiles temen lo que pueda depararle el futuro a las comunidades minoritarias. “Significa que hay comunidades enteras que pueden quedarse sin representación”, dijo Cliff Albright, cofundador del grupo Black Voters Matter. “Literalmente nos está devolviendo a la era de Jim Crow sin ningún tipo de remordimiento, y no es una exageración”.

Kareem Crayton, vicepresidente de la oficina de Washington del Brennan Center for Justice, señaló que la constante labor del alto tribunal para erosionar la Ley del Derecho al Voto, que culminó con la decisión del miércoles, equivalía a “enterrarla sin funeral”. VACIANDO EL “MAYOR HITO LEGISLATIVO” DEL PAÍS El fallo de la Corte Suprema se produjo en un caso de redistribución de distritos congresionales de Louisiana, después de que el estado creara uno que le dio su segundo representante negro en el Congreso.

Los magistrados deteminaron que ese mapa suponía una manipulación inconstitucional de distritos, una maniobra conocida como gerrymander, porque tuvo en cuenta la raza a la hora de trazar la demarcación. En una opinión escrita por el juez Samuel Alito, la mayoría conservadora del tribunal sostuvo que la disposición de la Ley del Derecho al Voto en cuestión, llamada Sección 2, fue diseñada para proteger a los votantes de la discriminación intencional. En su voto disidente, la jueza Elena Kagan afirmó que el umbral para demostrar discriminación intencional es “una barrera casi insuperable para que las impugnaciones de cualquier asunto de derechos de voto puedan probar la discriminación”.

Expertos en derechos electorales apuntaron que el fallo deja a la Ley del Derecho al Voto como apenas una sombra de lo que fue y abrirá las puertas para que quienes diseñan los mapas políticos a todos los niveles, desde los distritos escolares a las legislaturas estatales y el Congreso, socaven la representación de las minorías. “Estamos presenciando el desmantelamiento del mayor hito legislativo de Estados Unidos a manos de una Corte Suprema de extrema derecha”, manifestó el representante demócrata de Nueva York Ritchie Torres. Maria Teresa Kumar, presidenta de Voto Latino, indicó que la decisión permitirá una “fragmentación y concentración” más agresiva de poblaciones para diluir sus votos, “no solo en distritos congresionales, sino también en legislaturas estatales, comisiones de condado, juntas escolares y concejos municipales”. El jueves, varios grupos de derechos civiles ofrecieron una conferencia de prensa conjunta para condenar el fallo de la Corte Suprema y comprometerse a luchar contra sus consecuencias.