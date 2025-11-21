Corte Suprema de EU evalúa restricciones de ciudadanía por nacimiento

Internacional
/ 21 noviembre 2025
    Corte Suprema de EU evalúa restricciones de ciudadanía por nacimiento
    Si la corte interviene ahora, el caso se argumentaría a principios del próximo año, y un fallo definitivo podría esperarse para mediados de año. FOTO: AP.

La orden declara que los niños nacidos de padres que están en Estados Unidos ilegalmente o temporalmente no son ciudadanos estadounidenses

WASHINGTON.-La Corte Suprema federal se reunió en privado para evaluar la orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.

Los jueces podrían anunciar incluso el lunes si escucharán la apelación de Trump sobre los fallos de tribunales inferiores que han anulado uniformemente las restricciones a la ciudadanía. Estas no han entrado en vigor en ninguna parte de Estados Unidos.

TE PUEDE INTERESAR: Sheinbaum admite menor crecimiento: culpa a aranceles y caída de demanda en EU

La ciudadanía por nacimiento confiere automáticamente la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país ilegalmente, bajo reglas de larga data.

No obstante, el gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía estadounidense.

Cabe recordar que el derecho fue consagrado poco después de la Guerra Civil en la primera oración de la 14ta Enmienda.

Por otro lado, otras acciones de Trump incluyen una mayor aplicación de la ley de inmigración en varias ciudades y la primera invocación en tiempos de paz de la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII.

Al momento el gobierno estadounidense enfrenta múltiples impugnaciones judiciales, y la Corte Suprema ha enviado señales mixtas en anteriores órdenes de emergencia que ha emitido.

Los jueces detuvieron en la práctica el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin audiencias judiciales, mientras que permitieron la reanudación de operaciones masivas de inmigración en el área metropolitana de Los Ángeles después de que un tribunal inferior bloqueó la práctica de detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

Además de ello los jueces están considerando la apelación de emergencia del gobierno federal para que se le permita desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área metropolitana de Chicago para tareas de inmigración, pues un tribunal inferior ha impedido el despliegue indefinidamente.

Temas


Migración
Orden Ejecutiva
Tribunales

Localizaciones


Estados Unidos

COMENTARIOS

Selección de los editores
La detención de sus escoltas abre nuevas líneas de investigación, tanto sobre la seguridad personal del alcalde como sobre posibles fallas institucionales.

Caen seis del equipo de seguridad de Manzo en Michoacán
Los últimas datos económicos marcan un fin a la racha de tres trimestres consecutivos con crecimiento a tasa anual.

Se contrae 0.3% la economía mexicana
Claudia Sheinbaum afirmó que no existe evidencia de lavado de dinero o vínculos con el crimen organizado en Vector, Intercam o CIBanco, pese a los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.

Sheinbaum afirma que no hay evidencia de lavado de dinero en Vector, Intercam o CIBanco

Los tabasqueños enloquecieron con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025, quien no sólo ostentaba el título de Miss México 2025, también el ser la Flor de Tabasco 2018.

Tabasco ‘enloqueció’ con la coronación de Fátima Bosch como Miss Universo 2025
La frase no es más rico el que más tiene sino el que menos necesita se recuerda en cada celebración del Día de Usar Menos Cosas.

Aprendiendo a vivir ‘con menos’, a favor de un mundo menos consumista
Tramitar la CURP biométrica 2025 es gratuito y voluntario. Consulta los módulos disponibles en México, requisitos y tiempos del proceso.

¿Dónde tramito la CURP biométrica?... Estos son los módulos en todo México
La Carrera Cristo Rey 2025 se correrá este domingo en La Libertad, Saltillo.

Todo sobre la Carrera Cristo Rey 2025 en Saltillo: costo, kit, premios y cómo registrarte
Mensaje. La presidenta aseguró que este triunfo rompe con la idea de que las mujeres ‘calladitas se ven más bonitas’.

‘Es un ejemplo’ Felicita Sheinbaum a Fátima por ganar Miss Universo México