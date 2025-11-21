Corte Suprema de EU evalúa restricciones de ciudadanía por nacimiento

WASHINGTON.-La Corte Suprema federal se reunió en privado para evaluar la orden del presidente Donald Trump sobre la ciudadanía por nacimiento.

Los jueces podrían anunciar incluso el lunes si escucharán la apelación de Trump sobre los fallos de tribunales inferiores que han anulado uniformemente las restricciones a la ciudadanía. Estas no han entrado en vigor en ninguna parte de Estados Unidos.

La ciudadanía por nacimiento confiere automáticamente la ciudadanía estadounidense a cualquier persona nacida en Estados Unidos, incluidos los niños nacidos de madres que están en el país ilegalmente, bajo reglas de larga data.

No obstante, el gobierno de Trump ha afirmado que los hijos de no ciudadanos no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos y, por lo tanto, no tienen derecho a la ciudadanía estadounidense.

Cabe recordar que el derecho fue consagrado poco después de la Guerra Civil en la primera oración de la 14ta Enmienda.

Por otro lado, otras acciones de Trump incluyen una mayor aplicación de la ley de inmigración en varias ciudades y la primera invocación en tiempos de paz de la Ley de Enemigos Extranjeros del siglo XVIII.

Al momento el gobierno estadounidense enfrenta múltiples impugnaciones judiciales, y la Corte Suprema ha enviado señales mixtas en anteriores órdenes de emergencia que ha emitido.

Los jueces detuvieron en la práctica el uso de la Ley de Enemigos Extranjeros para deportar rápidamente a presuntos miembros de pandillas venezolanas sin audiencias judiciales, mientras que permitieron la reanudación de operaciones masivas de inmigración en el área metropolitana de Los Ángeles después de que un tribunal inferior bloqueó la práctica de detener a personas únicamente por su raza, idioma, trabajo o ubicación.

Además de ello los jueces están considerando la apelación de emergencia del gobierno federal para que se le permita desplegar tropas de la Guardia Nacional en el área metropolitana de Chicago para tareas de inmigración, pues un tribunal inferior ha impedido el despliegue indefinidamente.