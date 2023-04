Creada por el papa Francisco, Comisión Pontificia que investiga los abusos a menores tiene una nueva sede

Cuando se le preguntó al cardenal si pensaba que Zollner, de quien algunos de los miembros de la comisión sospechaban que trababa de crear un centro de protección de menores rival en una universidad pontificia romana, intentaba sabotear la comisión, señaló: “En este momento, no sé lo que piensa” (Zollner no respondió a una solicitud de comentarios).

“ El padre Hans no estuvo muy presente con nosotros el año pasado, así que me sorprendí mucho ”, dijo O’Malley sobre la declaración de Zollner, y añadió: “ No entiendo cuáles son sus motivaciones para irse, pero trataremos de entender y abordar sus preocupaciones ”.

Muchas veces se topó con una actitud de rechazo, en la que los propietarios de las iglesias veían a la comisión “como una clínica de metadona”.

“Nadie la quiere en su patio trasero”, comentó.

En 2021, Small se encontró con el Palazzo Maffei Marescotti, una propiedad de la Santa Sede afuera del Vaticano que alberga oficinas de caridad, una oficina de correos y la oficina de peregrinaje de la Iglesia. El exdirector de esa oficina, monseñor Liberio Andreatta, quien está a cargo del edificio, vive en el palacio y es una figura con buenos contactos y conocida en los círculos clericales y políticos romanos por su amplia cartera inmobiliaria.

O’Malley escribió una carta en la que le preguntaba sobre la propiedad u otras ubicaciones adecuadas al secretario de Estado del Vaticano y también recurrió al Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica, la oficina que se encarga de la gestión de los inmuebles de la Iglesia, que en esencia respondió con un cartel de “no hay vacantes”.

El equivalente de la alcaldía para la Ciudad del Vaticano también dijo a la comisión que se olvidara de los planes de expansión en las oficinas que tenía en el Vaticano, comentó Small, y les informó que también podrían ser desalojados para dejar espacio a los cardenales que necesitaran alojamiento en caso de que se celebrara un cónclave para elegir al próximo papa (el Vaticano declinó hacer comentarios).

Al final, Small dijo que su insistencia y la carta de O’Malley hicieron que Andreatta aceptara mostrarles unas pequeñas habitaciones en la azotea del palacio que Small describió como “llenas de palomas”.

En noviembre pasado, O’Malley visitó el palacio y le mostraron una serie de habitaciones ruinosas y con techos altos, disponibles si la comisión pagaba la factura de su restauración. Mientras la comisión estudiaba la posibilidad de realizar una campaña de recaudación de fondos, una reorganización de la oficina del vicario de Roma llevó al obispo Baldassare Reina, un siciliano simpatizante, a ocupar el cargo de vicerregente. Según Small, ejerció más presión sobre Andreatta y consiguió que el papa aprobara las nuevas oficinas en unas salas menos grandiosas pero más utilizables, situadas al otro lado del pasillo.

“Trabajamos con discreción”, escribió Andreatta en un comunicado, agregó que las visitas al lugar sirvieron “para definir mejor las necesidades y la disponibilidad” de la comisión y que “todo lo demás es una reconstrucción fantasiosa”.

Una tarde reciente, algunos miembros del personal entraron a las oficinas por primera vez. Small pidió con cautela al conserje del edificio que le enseñara los espacios comunes del palacio en el segundo piso.

“Por supuesto”, dijo. “Esta es su casa”.

En el nuevo espacio, el personal de la comisión disfrutó de la orientación hacia el sur e imaginó un entorno acogedor para las víctimas, con reuniones en la terraza del otro lado del patio. Small soñaba a lo grande.

“No me sorprendería que esto nos quedara chico en poco tiempo”, dijo. “Y que este se convirtiera en el palacio de los sobrevivientes”. c.2023 The New York Times Company.

Por Jason Horowitz The New York Times.