Criptomillonarios donan $97 millones a partido ultraderechista en Reino Unidos

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    Criptomillonarios donan $97 millones a partido ultraderechista en Reino Unidos
    Un miembro del partido lleva zapatos con los colores de la bandera británica en la conferencia anual de Reform UK en el National Exhibition Centre en Birmingham, Inglaterra. AP

El poder legislativo inglés le pidió al Ejecutivo que se encargará de establecer límites a las donaciones de particulares para procesos electorales

Reform UK, el partido antiinmigración liderado por el ultraderechista del Brexit Nigel Farage, recibió este fin de semana 72 millones de libras (97 millones de dólares) de dos multimillonarios de las criptomonedas, lo que avivó la preocupación por el dinero en la política británica.

Cuando se dio a conocer que Ben Delo, cofundador de la plataforma de criptomonedas BitMEX, había entregado 36 millones de libras (48 millones de dólares) al partido, el inversionista en criptomonedas Christopher Harborne anunció el sábado que igualaría la donación.

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Harborne manifestó que apoyaba a Reform UK porque cree que sus políticas atraerán la inversión que Reino Unido necesita para fortalecer la economía y generar los ingresos necesarios para financiar la atención sanitaria, la educación y otros servicios públicos.

Pero los partidos políticos establecidos no tardaron en advertir que las donaciones ilimitadas de empresarios multimillonarios corrían el riesgo de corromper las elecciones. Los Liberal Demócratas, actualmente el tercer partido más grande en la Cámara de los Comunes, instaron al primer ministro Andy Burnham a poner un tope a las donaciones y proteger la democracia británica.

“Nigel Farage quiere traer a nuestras costas los Estados Unidos de Trump comprándose el acceso al poder”, afirmó la portavoz liberal demócrata Lisa Smart en un comunicado. “Intenta llegar al Número 10 como si fuera una casilla del tablero del Monopoly”, añadió, en referencia a la residencia del primer ministro.”

DONACIONES SIN PRECEDENTES POR UN INDULTADO Y OTRO INVESTIGADO

Las dos donaciones están empatadas como las mayores de la historia para un partido político de Reino Unido. En conjunto, equivalen a más que la suma combinada recibida por todos los partidos políticos del país en 2025, cuando las donaciones totalizaron 64,8 millones de libras, según datos de la Comisión Electoral, que supervisa las elecciones y la financiación de campañas en el Reino Unido.

Las donaciones llegan tras meses de acusaciones contra Reform UK sobre recaudación de fondos indebida, las cuales han debilitado su posición entre los votantes. A principios de esta semana, la policía de Londres abrió una investigación sobre informes de que el partido violó leyes que prohíben aportes de donantes del extranjero.

Delo, quien fue indultado el año pasado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras declararse culpable de violar leyes contra el lavado de dinero, recientemente empezó a mudarse de regreso a Reino Unido desde Hong Kong,

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El propio Farage enfrenta una investigación del organismo parlamentario que vigila las normas de conducta por no informar de un regalo de 5 millones de libras (6,7 millones de dólares) que recibió de Harborne antes de su elección a la Cámara de los Comunes.

Farage sostiene que no hizo nada malo porque el dinero fue un regalo personal que no tenía nada que ver con la política.

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