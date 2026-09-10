Detienen a cinco mexicanos en Reino Unido por producir metanfetamina

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    Detienen a cinco mexicanos en Reino Unido por producir metanfetamina
    Laboratorio clandestino de metanfetamina en Warwickshire, Inglaterra, donde detuvieron a cinco mexicanos National Crime Agency

Autoridades desmantelaron un laboratorio clandestino en Warwickshire; los sospechosos, de Sinaloa y Michoacán, están en prisión preventiva

Mediante un post en su cuenta oficial de X, La Agencia Nacional contra el Crimen del Reino Unido (NCA), informó que detuvo a cinco personas de nacionalidad mexicana acusadas de fabricar metanfetamina en una zona rural de Inglaterra. El arresto se logró tras un operativo especial en el condado de Warwickshire.

Los implicados ya enfrentan cargos por conspiración para la producción de drogas y permanecen bajo prisión preventiva a la espera de su juicio.

¿QUÉNES SON LOS DETENIDOS?

Entre los sospechosos se encuentran cuatro personas originarias de Culiacán, Sinaloa, y una más del estado de Michoacán:

Alejandro Ambriz Dimas (45 años, de Michoacán).

Victoria Ramírez (47 años, de Culiacán).

Fausto Beltrán (33 años, de Culiacán).

Leoncio Moso Borja (37 años, de Culiacán).

José Núñez Angulo (44 años, de Culiacán).

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ASÍ FUE CÓMO DESCUBRIERON EL LABORATORIO CLANDESTINO

El grupo operaba dentro de una propiedad agrícola aislada cerca de la localidad de Furnace End. La captura se realizó durante un despliegue conjunto entre la policía local, agentes antinarcóticos y equipos de emergencia.

En el Reino Unido, la metanfetamina está catalogada como una droga de “Clase A”, la categoría que recibe los castigos legales más severos debido a su alto nivel de peligro y adicción. Las autoridades continúan con las investigaciones para determinar el alcance de esta red internacional.

https://vanguardia.com.mx/noticias/internacional/reporteros-veteranos-de-the-washington-post-se-unen-a-relanzamiento-de-nuevo-medio-local-EE23416165

¿QUÉ HAN DICHO AUTORIDADES MEXICANAS?

Hasta el momento las autoridades mexicanas no han emitido un posicionamiento oficial o comunicado público sobre el caso, por lo que toda la información disponible se limita a los informes provistos por las autoridades judiciales y de seguridad británicas.

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Rafael Urbina

Rafael Urbina

Escritor, músico y editor. Fanático del sonido y la cultura Grunge de los 90’s. Me interesa la escena local artística de la ciudad, como los artistas gráficos o las bandas de música underground y alternativas. Soy vocalista y compositor de una banda local de Grunge llamada Haven Box, además de Licenciado en Letras Españolas por la Universidad Autónoma de Coahuila.

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