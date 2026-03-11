Critica China a EU por el uso militar de la IA y advierte un apocalipsis al estilo de ‘Terminator’

PEKÍN- El Ministerio de Defensa de China criticó este miércoles la decisión de Estados Unidos de utilizar la inteligencia artificial (IA) en operaciones militares y advirtió de que una “militarización sin restricciones» de esta tecnología podría provocar una pérdida de control y “generar escenarios catastróficos”.

En una rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Defensa, Jiang Bin, dijo que “permitir que la IA influya en exceso en las decisiones de guerra y dejar que los algoritmos tengan el poder de decidir sobre la vida o la muerte de las personas erosiona las limitaciones éticas y de responsabilidad en la guerra”.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Por qué preocupa el uso de la IA en los ataques a Irán por parte de EU e Israel?

Añadió que puede incluso provocar un descontrol de la tecnología y “hacer realidad escenarios catastróficos”, como los que aparecen en la película estadounidense ‘Terminator’.

El Departamento de Guerra de EE.UU. ha generado polémica por sus exigencias a empresas tecnológicas respecto a la inteligencia artificial: mientras con algunas compañías, como OpenAI, ha cerrado acuerdos, en el caso de Anthropic ha acabado en un veto a contrataciones con esa compañía.

Anthropic puso condiciones para limitar el uso de su tecnología y recibir garantías de que no se usará para espiar a estadounidenses o para el uso de armas completamente autónomas, lo que llevó al Pentágono a designarla como riesgo nacional, una calificación que, por lo general, se limita a adversarios extranjeros.

Jiang expuso que “China siempre ha defendido el principio de centrarse en las personas y usar la IA para el bien”, y sostuvo que la aplicación militar de la IA “debe estar dirigida por los seres humanos”.

“Nos oponemos a utilizar las ventajas de las tecnologías emergentes para buscar una hegemonía militar absoluta y para socavar la soberanía y la seguridad territorial de otros países”, argumentó.

Por último, declaró que China está dispuesta a trabajar con todos los países del mundo para promover el proceso de gobernanza multilateral de la IA, reforzar la prevención y el control de riesgos y garantizar que esta herramienta siempre se desarrolle en una dirección que favorezca el progreso de la civilización humana.

El énfasis en la IA se produce tras la irrupción en los últimos meses de nuevos modelos chinos como DeepSeek o los desarrollados por grandes empresas como Alibaba o Bytedance, que han ganado visibilidad internacional y han reavivado la competencia tecnológica con Estados Unidos.

Además, también ha estado presente en la reunión anual de la Asamblea Nacional Popular (ANP, Legislativo) que se celebra estos días en Pekín y en la que China reafirmó su apuesta por la IA, al anunciar que impulsará la integración de esta tecnología en distintos sectores de la economía y una apuesta por la creación de empleo en este ámbito.