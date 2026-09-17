Critican a Noruega por propuesta de encarcelar a ciudadanos que hagan negocios con comunidades israelíes en Cisjordania

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    Critican a Noruega por propuesta de encarcelar a ciudadanos que hagan negocios con comunidades israelíes en Cisjordania
    El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, condenó la propuesta en un comunicado a Fox News Digital. AP

La medida sigue en fase de consulta pública, cuyo plazo para presentar respuestas finaliza el 19 de septiembre, y aún no ha sido promulgada

Los críticos arremeten contra Noruega por su nueva legislación, que, según afirman, discrimina a los judíos.

La ley propuesta podría acarrear penas de prisión de hasta tres años para quienes realicen a sabiendas ciertos tipos de negocios con comunidades israelíes en Cisjordania.

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La propuesta, presentada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, prohibiría la importación de productos originarios de las comunidades israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la exportación de productos a dichas comunidades.

También restringiría ciertas transacciones inmobiliarias, servicios de construcción e ingeniería e inversiones en empresas con sede y actividad en ese lugar.

Las infracciones intencionadas podrían acarrear multas, penas de prisión de hasta tres años o ambas, mientras que las infracciones por negligencia podrían conllevar multas, penas de prisión de hasta seis meses o ambas, según el artículo 7 del documento oficial de consulta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.

La medida sigue en fase de consulta pública, cuyo plazo para presentar respuestas finaliza el 19 de septiembre, y aún no ha sido promulgada.

El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, condenó la propuesta en un comunicado a Fox News Digital.

«La propuesta de Noruega de criminalizar el comercio con las comunidades israelíes en Judea y Samaria es la última muestra de su política obsesiva y abiertamente hostil hacia Israel. En lugar de contribuir a la paz o la estabilidad regional, Noruega ha optado por el protagonismo político, la indignación selectiva y las medidas punitivas contra Israel», declaró Danon.

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Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

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