Critican a Noruega por propuesta de encarcelar a ciudadanos que hagan negocios con comunidades israelíes en Cisjordania
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La medida sigue en fase de consulta pública, cuyo plazo para presentar respuestas finaliza el 19 de septiembre, y aún no ha sido promulgada
Los críticos arremeten contra Noruega por su nueva legislación, que, según afirman, discrimina a los judíos.
La ley propuesta podría acarrear penas de prisión de hasta tres años para quienes realicen a sabiendas ciertos tipos de negocios con comunidades israelíes en Cisjordania.
La propuesta, presentada por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, prohibiría la importación de productos originarios de las comunidades israelíes en Cisjordania, incluida Jerusalén Este, y la exportación de productos a dichas comunidades.
También restringiría ciertas transacciones inmobiliarias, servicios de construcción e ingeniería e inversiones en empresas con sede y actividad en ese lugar.
Las infracciones intencionadas podrían acarrear multas, penas de prisión de hasta tres años o ambas, mientras que las infracciones por negligencia podrían conllevar multas, penas de prisión de hasta seis meses o ambas, según el artículo 7 del documento oficial de consulta del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega.
La medida sigue en fase de consulta pública, cuyo plazo para presentar respuestas finaliza el 19 de septiembre, y aún no ha sido promulgada.
El embajador israelí ante las Naciones Unidas, Danny Danon, condenó la propuesta en un comunicado a Fox News Digital.
«La propuesta de Noruega de criminalizar el comercio con las comunidades israelíes en Judea y Samaria es la última muestra de su política obsesiva y abiertamente hostil hacia Israel. En lugar de contribuir a la paz o la estabilidad regional, Noruega ha optado por el protagonismo político, la indignación selectiva y las medidas punitivas contra Israel», declaró Danon.