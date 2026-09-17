$!Trump planea una venta de municiones por valor de 2 mil 800 mdd, con el envío de 40 mil bombas a Israel

La administración de Donald Trump planea una venta de municiones a Israel por valor de 2.800 millones de dólares, que incluye 20.000 bombas MK 84 y 20.000 bombas BLU-117 de 2.000 libras, según declaró a JNS un congresista miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes. Según se informa, la administración ha comunicado informalmente la propuesta a los comités del Congreso que revisan las principales ventas de armas estadounidenses. El congresista habló con JNS bajo condición de anonimato.

Algunos demócratas han dicho que bloquearían la venta. La representante Pramila Jayapal (demócrata por Washington) lo calificó de “inaceptable” y afirmó que “las armas estadounidenses se están utilizando para perpetrar un genocidio“.

John Spencer, experto en guerra urbana, escribió que “demonizar un solo tipo de munición, como una bomba de 2000 libras, y no el propósito o los detalles del uso específico de cualquier arma, es erróneo y peligroso”. “El objetivo principal de las municiones de 2000 libras, incluidas las bombas de uso general como la MK-84 y la BLU-117, las unidades guiadas por satélite como la GBU-31 y las ojivas perforantes especializadas como la I-2000, es destruir estructuras fuertemente fortificadas, edificios de hormigón armado, redes de túneles profundamente enterrados y búnkeres militares subterráneos”, declaró Spencer.

“La necesidad táctica de estas armas es evidente. Hamás, Hezbolá, los hutíes e Irán dependen en gran medida de redes de defensa subterráneas profundas, como el sistema de túneles de Gaza, los búnkeres en el sur del Líbano, los silos de misiles en las montañas de Yemen y las instalaciones de mando y control nucleares y de misiles enterradas en Irán”, añadió.