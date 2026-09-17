Trump planea una venta de municiones por valor de 2 mil 800 mdd, con el envío de 40 mil bombas a Israel

Trump planea una venta de municiones por valor de 2 mil 800 mdd, con el envío de 40 mil bombas a Israel

+ Seguir en Seguir en Google
Miguel Sagnelli
por Miguel Sagnelli

La administración ha comunicado informalmente la propuesta a los comités del Congreso que revisan las principales ventas de armas estadounidenses

Internacional
/
COMPARTIR

La administración de Donald Trump planea una venta de municiones a Israel por valor de 2.800 millones de dólares, que incluye 20.000 bombas MK 84 y 20.000 bombas BLU-117 de 2.000 libras, según declaró a JNS un congresista miembro del Comité de Servicios Armados de la Cámara de Representantes.

Según se informa, la administración ha comunicado informalmente la propuesta a los comités del Congreso que revisan las principales ventas de armas estadounidenses. El congresista habló con JNS bajo condición de anonimato.

https://vanguardia.com.mx/noticias/mexico/sheinbaum-afirma-que-cualquier-pretexto-para-intervenir-debe-ser-rechazado-porque-viola-la-soberania-DB23555240

Algunos demócratas han dicho que bloquearían la venta.

La representante Pramila Jayapal (demócrata por Washington) lo calificó de “inaceptable” y afirmó que “las armas estadounidenses se están utilizando para perpetrar un genocidio“.

$!Trump planea una venta de municiones por valor de 2 mil 800 mdd, con el envío de 40 mil bombas a Israel

John Spencer, experto en guerra urbana, escribió que “demonizar un solo tipo de munición, como una bomba de 2000 libras, y no el propósito o los detalles del uso específico de cualquier arma, es erróneo y peligroso”.

“El objetivo principal de las municiones de 2000 libras, incluidas las bombas de uso general como la MK-84 y la BLU-117, las unidades guiadas por satélite como la GBU-31 y las ojivas perforantes especializadas como la I-2000, es destruir estructuras fuertemente fortificadas, edificios de hormigón armado, redes de túneles profundamente enterrados y búnkeres militares subterráneos”, declaró Spencer.

$!Trump planea una venta de municiones por valor de 2 mil 800 mdd, con el envío de 40 mil bombas a Israel

“La necesidad táctica de estas armas es evidente. Hamás, Hezbolá, los hutíes e Irán dependen en gran medida de redes de defensa subterráneas profundas, como el sistema de túneles de Gaza, los búnkeres en el sur del Líbano, los silos de misiles en las montañas de Yemen y las instalaciones de mando y control nucleares y de misiles enterradas en Irán”, añadió.

$!Trump planea una venta de municiones por valor de 2 mil 800 mdd, con el envío de 40 mil bombas a Israel

“Para llevar a cabo operaciones contra ellos se necesitan municiones pesadas, de gran diámetro y con capacidad de penetración”.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.
TEMAS
ventas
armamento
A20
Miguel Sagnelli

Miguel Sagnelli

Egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) de la carrera de Periodismo y Comunicación, con una especialidad en Fotografía y Producción Audiovisual, y en Geopolítica.

Ha trabajado para diversos medios y ONGS en Europa y México por más de 15 años. Su enfoque y especialidad son las noticias de Política Internacional y Nacional y conflictos, buscando la veracidad, objetividad y la investigación periodística.

Selección de los editores
Trayectoria de Romero Oropeza

Trayectoria de Romero Oropeza
NosotrAs: Las puertas que dejamos abiertas

NosotrAs: Las puertas que dejamos abiertas

Daniel Maximiliano, de cuatro años, fue localizado sin vida en Xalapa. La Fiscalía detuvo a tres familiares y los investiga por homicidio y desaparición.

La trágica muerte de un niño de 4 años en Xalapa da un giro inesperado... los denunciantes son los sospechosos
La próxima suspensión es para las líneas con terminación ‘3’, que tienen hasta el 30 de septiembre para registrarse.

Inicia suspensión de líneas no registradas con terminación ‘2’
Apegados al calendario oficial compartido en las redes sociales por la titular de la Secretaría del Bienestar, Leticia Ramírez Amaya, hoy cobran los apellidos de las letras N, Ñ y O.

Sheinbaum autoriza depositarle 6 mil 400 pesos a beneficiarias y beneficiarios cuyo primer apellido inicie con las letras N, Ñ y O este 17 de septiembre
La Plaza de Armas de Cuernavaca, Morelos, aparte del color y tradición, está marcada por la prohibición de uno de los antojitos mexicanos más populares: vender elotes preparados.

¡Sin elotes en el Grito de Independencia! ¿Por qué los prohibieron en Cuernavaca?
Estos son los nominados de la octava semana de La Casa de los Famosos México 2026, tras una dinámica de votación con dados, cartas y ruleta.

La Casa de los Famosos México 2026... Ellos son los nominados de la octava semana
Manning, quarterback de Texas arrancó 2026 con 500 yardas, cinco touchdowns y dos intercepciones en sus primeros dos partidos.

Arch Manning empieza a escribir su propia historia rumbo a la NFL