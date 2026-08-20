¿Cuál es la importancia internacional de las disputas territoriales de China?

BEIJING- Cuando la senadora Darline Graham tuvo dificultades para responder en un debate si Estados Unidos tiene un interés de seguridad nacional en Taiwán y el Mar de China Meridional, recibió críticas por decir que la seguridad nacional “no es lo mío”. Taiwán y el Mar de China Meridional han sido durante mucho tiempo asuntos importantes en la política exterior de Estados Unidos, y las tensiones que involucran a China han mantenido a ambos en las noticias en los últimos meses. Beijing reclama a Taiwán como su propio territorio y afirma su soberanía sobre prácticamente todo el Mar de China Meridional, lo que lo enfrenta con aliados y socios de Estados Unidos en la región.

Lo que ocurra en Taiwán y el Mar de China Meridional podría tener un impacto no solo en la región, sino en todo el mundo, dada su importancia para el comercio global. El Mar de China Meridional, una gran masa de agua bordeada por varias naciones, entre ellas China, Filipinas y Vietnam, es una de las rutas clave del comercio marítimo mundial. Taiwán produce la mayor parte de los semiconductores avanzados del mundo. “Ambos están muy conectados”, manifestó Hunter S. Marston, director del Programa del Sudeste Asiático del Instituto Lowy en Australia. “Si China bloqueara o intentara retomar por la fuerza Taiwán desde el continente, el Mar de China Meridional podría ver rápidamente efectos colaterales”. A continuación, un vistazo a por qué Taiwán y el Mar de China Meridional son importantes y cómo ambos están conectados estratégicamente: TAIWÁN, UN TEMA CLAVE EN LAS RELACIÓN ENTRE ESTADOS UNIDOS Y CHINA La senadora por Carolina del Sur Darline Graham busca un mandato completo en el Senado después de haber sido designada para el escaño de su difunto hermano, Lindsey Graham, quien era conocido por su participación en política exterior e hizo varios viajes al extranjero, incluido a Taiwán. Taiwán es una democracia autogobernada que China reclama como su propio territorio, y Beijing no ha renunciado al uso de la fuerza para ponerla bajo su control. Después de que China y Taiwán se separaran en medio de una guerra civil en 1949, el tema se convirtió en un espinoso asunto internacional.

China envía aeronaves militares, patrullas de la guardia costera y otras embarcaciones alrededor de Taiwán casi a diario y periódicamente realiza ejercicios militares a gran escala. Taiwán también lleva a cabo con regularidad maniobras militares, incluidos sus ejercicios anuales Han Kuang. Estados Unidos no mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, pero sostiene amplias relaciones no oficiales y por ley está obligado a proporcionar a Taiwán los medios para defenderse.

Bajo ese marco, Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el principal respaldo informal y proveedor de armas de Taiwán, una relación que ha sido una fuente persistente de tensiones con Beijing. Durante la visita del presidente Donald Trump a Beijing en mayo, el presidente chino Xi Jinping dejó claro que Taiwán sigue siendo el asunto más importante en la relación bilateral. Xi advirtió que manejar mal los vínculos de Estados Unidos con la isla podría llevar a una confrontación entre ambos países. Trump no abordó públicamente el tema de Taiwán durante el viaje. Pero, de regreso a Estados Unidos, afirmó que las ventas de armas a Taiwán eran una “muy buena ficha de negociación” con China, comentarios que avivaron la inquietud en la isla.

“Si China pudiera tomar el control de Taiwán, o si Estados Unidos aclarara que no acudiría en defensa de Taiwán en caso de conflicto, China podría proyectar su poder militar (en particular sus capacidades submarinas) muy adentro del Mar de China Meridional y más allá de la primera cadena de islas hacia el Pacífico”, señaló Marston, del Instituto Lowy. Un conflicto por Taiwán tendría consecuencias directas para el Sudeste Asiático. Marston indicó que sería necesario evacuar a casi un millón de ciudadanos de los países de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, o ASEAN. Un conflicto también podría llevar a fuerzas militares de Estados Unidos y China a atravesar el Mar de China Meridional y presionar a los gobiernos regionales para maniobrar entre ambas potencias. PERSISTEN LAS TENSIONES EN EL MAR DE CHINA MERIDIONAL Pero China afirma su soberanía sobre gran parte del Mar de China Meridional, pese a un arbitraje internacional de 2016 que invalidó las amplias reclamaciones marítimas de Beijing. En julio, en el décimo aniversario del fallo, Estados Unidos, el Reino Unido y otros 12 países reiteraron que las reclamaciones de China no tienen base legal. Beijing respondió insistiendo en que no aceptaría ni reconocería la decisión arbitral.

Las confrontaciones en las aguas en disputa se han vuelto más frecuentes en los últimos años, en particular las que involucran a fuerzas y flotas pesqueras chinas, filipinas y vietnamitas. Barcos de la guardia costera china y otras embarcaciones han utilizado potentes cañones de agua, láseres y peligrosas maniobras de bloqueo contra fuerzas filipinas y pescadores de otros países reclamantes. Tales enfrentamientos han provocado colisiones en el mar y encuentros de alto riesgo en el aire. China también ha realizado ejercicios militares este mes cerca del banco de Scarborough, una zona en disputa reclamada tanto por China como por Filipinas. En abril, Estados Unidos y Filipinas dieron inicio a los ejercicios militares anuales Balikatan. Las maniobras incluyeron escenarios de batalla simulada y ejercicios con fuego real en provincias filipinas frente al Mar de China Meridional y el estrecho de Taiwán.